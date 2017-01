Mach dir ´ne Platte

Welche Scheiben sind die richtigen speziell für dich?

Runde Sache: die Gewichtsscheiben. Aber: Bei der Wahl der richtigen Gewichtsscheiben ist vor allem deine Trainingsroutine entscheidend. Denn die einzelnen Scheiben unterscheiden sich nach Material, dem Bounce (Sprungkraft nach Aufprall), der Größe und der Lebensdauer.

Gewichtsscheiben aus Gummi werden beispielsweise häufig fürs Funktionstraining benutzt. Sie sind langlebig und können regelmäßiges Fallenlassen (Bar Drop) überstehen – die Ausnahme sind 5-kg-Scheiben, da diese aufgrund der geringen Breite hierdurch brechen können.

Die Experten von CAPITAL SPORTS zeigen dir, worin die wesentlichen Unterschiede sowie Vorteile der einzelnen Gewichtsscheiben liegen.

Ran an die Plates

Bumper Plates

Diese Gewichtsscheiben aus Hartgummi sind solide Trainingsscheiben und überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie haben eine gute Lebensdauer, einen mittleren Bounce und sind daher für nahezu jedes Training geeignet. Bar Drops sind ab einem Gewicht von ca. 10 kg problemlos möglich.

Hi-Temp Plates

Unsere Hi-Temp Plates werden aus recyceltem Gummi gefertigt und haben daher einen weichen und starken Bounce. Breiter, robuster und langlebiger als normale Bumper Plates sind sie ideal für sämtliche Trainingszwecke geeignet. Wir empfehlen sie aufgrund ihres starken Bounces allerdings nicht für Wettkämpfe.

Technique Plates

Unsere Technique Plates werden aus hochwertigem Polymerkunststoff gefertigt und sind ideal für Techniktraining oder leichte Workouts geeignet. Der klare Vorteil besteht darin, dass Bar Drops auch von Überkopfpositionen und zudem mit 5-kg-Scheiben möglich sind.

Urethane Plates

Diese Scheiben werden aus hochgradig gehärtetem, farbigem Polyurethan gegossen, sind extrem langlebig und widerstandsfähig. Sie haben nahezu keinen Bounce und sind aufgrund der niedrigen Toleranzgrenze perfekt für schweres Gewichtheben geeignet. Der massive Chrom-Einsatz sorgt für eine minimale Reibung, sodass die Scheiben dicht an der Hantelstange sitzen und die Drehung der Stange perfekt auf die Plates übertragen.

Competition Plates

Diese wahren Allrounder – auch Hi-Grade Plates genannt – vereinen alle Vorteile der Bumper Plates und Urethane Plates. Mit nahezu keinem Bounce, einem dichten Sitz am Sleeve und einer hohen Stoßresistenz aufgrund des soliden Aluminiumkerns haben sie eine sehr hohe Lebensdauer. Daher sind sie ideal für Wettkämpfe als auch leistungsorientiertes Training geeignet.

Good to know: Der Bounce ist nicht nur vom Material der Gewichtsscheiben, sondern auch vom Boden abhängig. Achte also beim Kauf von Plates auch auf die Bodenbeschaffenheit. Grundsätzlich gilt: weichere Scheiben mit einem starken Bounce für harte Böden und harte Scheiben mit nahezu keinem Bounce für Gummiböden. Bei häufigen Bar Drops empfehlen wir Competition Plates oder Urethane Plates, da diese aufgrund ihrer Eigenschaften über einen längeren Zeitraum besser dafür geeignet sind als andere Gewichtsscheiben.