MAX-OT: MAXIMALE ZUWÄCHSE IN MINIMALER ZEIT

Trainingsprogramme die Zuwächse und Kraft versprechen, wenn man sie penibel einhält, gibt es wie Sand am Meer. Aber nicht alle diese Programme halten dieses Versprechen mit einem Workout, das nur eine halbe Stunde dauert.

„Maximum Overload Training“ – schwere Gewichte und kurze Workouts

Ein Programm, das irgendwo zwischen Power-Bodybuilding und High Intensity liegt und niedrige Wh-Zahlen und Volumen mit kurzen Workouts vereint. Es werden nicht mehr als drei Sätze pro Übung absolviert und die Wh bewegen sich im Bereich vier bis sechs. Dieser Niedrigvolumen-Ansatz bedeutet, dass Sie sich auf Verbundübungen, schwere Gewichte und maximale Anstrengung von Anfang bis Ende einstellen sollten.

Kurz und schwer

Max-OT, zu Deutsch maximales Überladen der Muskulatur in einem möglichst kurzen Zeitraum, wurde von Paul Delia entwickelt und weltweit bekannt, als sich die beiden bekanntesten Anhänger der Trainingsmethode, Skip LaCour und Jeff Willet, 2002 und 2003 den NPC/IFBB Team Universe holten. Was sich einem bei Max-OT sofort aufdrängt, sind die beiden Wörter schwer und kurz. Die Sätze für alle Muskelgruppen bis auf die Bauchmuskeln bestehen aus nur 4 bis 6 Wh. Dies verstärkt die Intensität, da man sich besser auf jede einzelne Wh konzentrieren kann, wenn man weniger davon macht. Wählen Sie ein Gewicht, mit dem Sie bei weniger als sechs Wh Muskelversagen erreichen, und wählen Sie Übungen, bei denen Sie problemlos die schwersten Gewichte benutzen können. Zum Beispiel: Langhantel-Curls sind besser als Konzentrations-Curls, da man mehr Eisen bewegen und somit den Bizeps besser überladen kann.

Die andere Schlüsselkomponente von Max-OT: In der Kürze liegt die Würze! Absolvieren Sie nicht mehr als drei Sätze pro Übung, nur sechs bis neun Sätze pro Körperteil und im Idealfall nur einen Körperteil (allerhöchstens zwei) pro Workout. Daher sind die Workouts nur 30 bis 40 Minuten lang. Außerdem stimuliert intensives Training wachstumsfördernde Hormone, die aber nach 4 Minuten abnehmen – diese kurzen Workouts halten Sie also in dem sogenannten „anabolen Fenster“. Ein weiterer Vorteil eines kurzen Workouts ist, dass das Beste aus jedem Satz herausgeholt wird, da unsere Kraft- und Intensitätsreserven eingeschränkt sind.

Heavy Metal-Mania

Max-OT ist ein abgerundetes Programm. Sie können hier nicht wie bei anderen Programmen aussuchen, was Ihnen gefällt und den Rest einfach weglassen. Natürlich können Sie in jedem x-beliebigen Bodybuilding-Workout ein paar Sätze mit vier bis sechs Wh machen, aber nennen Sie das bloß nicht ein Max-OT! Damit Max-OT effektiv ist, muss jeder Satz mit schweren Gewichten ausgeführt werden und jedes Workout muss kurz sein. Weiterhin muss gesagt werden, dass Max-OT zwar einige Ähnlichkeiten mit High-Intensity-Training aufweist, technisch gesehen aber nicht HIT ist. Bei Max-OT geht es um ein wenig mehr Volumen als bei den meisten HIT-Workouts und, obwohl alle Sätze bis zu Muskelversagen gepusht werden, gehen sie nie darüber hinaus. Sie können höchstens eine letzte forcierte Wh machen. Eine Art modifiziertes HIT-Training, wie es der Mr. USA 2004, Mark Dugdale, jahrelang praktiziert hat – das ist Max-OT schon etwas ähnlicher. Er absolvierte dabei eine ähnliche Anzahl von Sätzen, aber mit etwas höheren Wh-Zahlen (sechs bis acht in den meisten Sätzen) und er ging oft über Muskelversagen hinaus.

MAX-OT BRUSTROUTINE

ÜBUNG SÄTZE WH Bankdrücken mit der Langhantel 3 4 – 6 Kurzhantel-Drücken auf der Schrägbank 3 4 – 6 Kurzhantel-Fliegende, Flachbank 2 4 – 6 Butterfly-Fliegende 1 4 – 6

Damit Max-OT effektiv ist, können Sie nicht einfach die ganze Zeit das gleich schwere Gewicht benutzen. Diese müssen immer schwerer werden. Da der Wh-Bereich auf sechs beschränkt ist, können Sie nicht noch ein paar Wh mehr herausholen, sondern müssen das Gewicht aufstocken, um mehr Wh zu bekommen: Ein weiterer Grund, warum grundlegende Verbundübungen Isolationsübungen vorzuziehen sind. Beim Bankdrücken ist es einfacher als an der Butterfly-Maschine, Gewichtssprünge von zwei bis 5 kg zu machen, einfach weil man bei ersterem viel mehr Gewicht benutzt. (Unsere Beispiel-Routine enthält beide Übungen, wobei mehr Wert auf die erste gelegt wird.) Vielfalt ist ebenso wichtig für Kraftzuwachs. Wenn Sie wieder und wieder dieselben Übungen in derselben Reihenfolge absolvieren, erreichen Sie schnell ein Plateau – wechseln Sie die Übungen mindestens alle vier Wochen ab!

Studien haben gezeigt, dass acht bis zwölf Wh pro Satz das Nonplusultra für maximale Zuwächse sind. Was aber nicht heißen soll, dass andere Herangehensweisen nicht funktionieren oder dass eine andere Methode nicht ideal für Sie ist. Ein beliebtes Bodybuilding-Motto: Alles geht, aber nichts geht für immer.

Ihr Körper kann sich an jeden Trainingsstil gewöhnen, ganz gleich, ob Ihre Sätze aus 5, 10 oder 100 Wh bestehen. Die gute Nachricht: Wenn die Zuwächse stagnieren, können Sie ganz einfach zu einem anderen System wechseln. Versuchen Sie Max-OT zwei Monate lang. Vielleicht finden Sie heraus, dass es nicht die ideale LangzeitMethode für Sie ist; vielleicht finden Sie heraus, dass schwer und kurz genau das Richtige für Sie ist.

MAX-OT: DIE BASICS

■ Führen Sie 4 bis 6 Wh pro Satz und 6 bis 9 Sätze pro Körperteil durch.

■ Treiben Sie sich bei jedem Satz bis zum Muskelversagen an, aber nicht darüber hinaus.

■ Machen Sie zwischen den Sätzen 2 bis 3 Minuten Pause.

■ Die Workouts sollten höchstens 40 Minuten dauern, optimal wären jedoch 30 Minuten.

MAX-OT: SPICKZETTEL

■ Konzentrieren Sie sich hauptsächlich auf Verbund- und grundlegende Übungen, bei denen Sie die schwersten Gewichte benutzen können.

■ Die einzelnen Körperteile sollten einmal alle 5 bis 7 Tage trainiert werden.

■ Machen Sie alle 8 bis 10 Wochen eine Woche Trainingspause.

■ Wärmen Sie sich mit schnellen, leichten Sätzen mit hohen Wh-Zahlen auf.