McGregor vs Mayweather – Exklusives Behind-the-scene der dritten Pressekonferenz

Floyd Mayweather Jr. vs Conor McGregor ist wohl DER Sportevent des Jahres, wenn nicht sogar des Jahrzehnts, je nachdem wie’s ausgeht. Falls Mayweather als Sieger hervorgeht, hat er ungeschlagen so ziemlich alles gewonnen, was ein Boxer in einer Karriere gewinnen kann. Falls McGregor gewinnt, wird er eine Sportlerlegende, wie wir sie noch nie erlebt haben. Wie auch immer, die beiden haben schon im Voraus ein wahnsinniges Interesse erweckt. Hier ist das behind-the-scenes der viertägigen Pressetour: McGregor im ‚F*ck You‘ Nadelstreifenanzug in L.A., Mayweather, der in Toronto mit seiner diamantenbesetzten Hublot Uhr und einer Tasche voller Geld rumzog. Das war vielleicht das Geld, mit dem er dann McGregor auf der dritten Pressekonferenz in Brooklyn überschüttet hat. No love lost there!