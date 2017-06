Mehr Power – durch Plyometrisches Training

Dieses Treppentraining fordert deine schnell kontrahierenden Muskelfasern. Das kräftigt Muskelkraft und Reaktionsschnelligkeit. Noch besser: Du kannst das Workout überall und zu jeder Zeit draußen durchziehen.

DAS PRINZIP

Das Workout nutzt eine Trainingsmethode, die der amerikanische Physiologie-Experte Arthur Steinhaus in den 1940ern entwickelt hat und die als PHA-Training bekannt ist. Diese Methode ist wirklich übel, wenn du es richtig anstellst. Allerdings birgt sie ein gewaltiges Potenzial, was den Aufbau von Ausdauer und die Fettverbrennung angeht. Du wechselst dabei zwischen Unter- und Oberkörpertraining. So ist das Herz gezwungen, das Blut ständig an neue Stellen zu pumpen.

ANLEITUNG

Spring zu Beginn auf einem Bein die Stufen hinauf und lauf dann wieder nach unten. Im Anschluss folgen 5 Winkel-Liegestütze. Als Nächstes springst du mit dem anderen Bein nach oben. Wenn du wieder nach unten gelaufen bist, machst du mit jedem Arm 5 asymmetrische Liegestütze. Wiederhol dieses Muster über 5 Runden hinweg und ruh dich zwischendurch jeweils 1 Minute lang aus. Gut möglich, dass du danach erschöpft bist. Trotzdem solltest du nicht auf die letzten beiden Übungen verzichten. Dabei springst du mit so wenig Sätzen wie möglich die Stufen hinauf. In der Folge läufst du wieder nach unten, um am Fuß der Treppe 15 schräge Liegestütze durchzuführen. Absolvier 5 Runden von diesem Durchlauf. Leg zwischen den Runden eine je 30-sekündige Pause ein.