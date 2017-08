Meine beliebtesten Trainingstechniken – Mike Sommerfeld

Bankdrücken

Von Mike SoMMerfeld

Mit 21 Jahren kann Mike Sommerfeld bereits auf eine bemerkenswerte Sportkarriere zurückblicken. 2011 hatte er sein Wettkampfdebüt und zwei Jahre später wurde er bereits Junioren-Gesamtsieger der deutschen Meisterschaft des dBfV e. V. im Jahr 2014 gewann Mike in der Juniorenklasse bei seinem ersten internationalen Wettkampf die Bronzemedaille der Arnold Classic Europe.

Statisch: Bei den statischen Sätzen geht es um ein hohes Gewicht, welches in eine Position der Kontraktion gebracht wird (beim Bankdrücken in die 90°-Armbeuge). Dieses Gewicht wird wahlweise zwischen 10 und 45 Sekunden gehalten. Der Vorteil dieser Technik ist, dass man durch das Halten eine konstante Kontraktion und Ermüdung bewirkt. Es darf ein Gewicht gewählt werden, das man kaum alleine bewegen könnte, denn es muss ja „nur” gehalten werden. Am wirksamsten ist diese Methode im Supersatz in Kombination mit einer isolierten leichteren Übung.

Konzentrisch+exzentrisch: Slowreps. Diese Methode erweist sich als sehr intensiv. Man wählt ein Gewicht, das man im Normalfall 15-mal bewegen könnte. Die Ausführung ist in der konzentrischen Bewegung (drückend) enorm langsam. Das Verhältnis sollte konzentrisch bei 8 Sekunden und exzentrisch bei 2 Sekunden liegen (Brust: langsam drücken, schnell ablassen). Durch die lange Kontraktion schafft man es, den Muskel sehr schnell zu ermüden. In diesem Moment wechselt man von der konzentrischen zur exzentrischen Aus führung: 2 Sekunden konzentrisch, 8 Sekunden exzentrisch (schnell drücken, langsam ablassen). So erzielt man eine höhere Intensität und schafft einige Wiederholungen mehr. Mehr als 6 Slow-Up und 4 Slow-Down sollten pro Satz nicht möglich sein, ansonsten sollten Sie das das Gewicht erhöhen. Konzentrisch: Bewegung in die Spannung Exzentrisch: Bewegung aus der Spannung.

Overloaded Reps: Wählen Sie ein Gewicht, das Sie 12-mal bewegen könnten. Was bei dieser Technik wichtig ist, ist ein Partner, der Sie bei dieser Übung unterstützt. In der exzentrischen Phase verstärkt der Partner das Gewicht durch Drücken oder Gewichtaufladen. In der konzentrischen Phase muss dieses Gewicht wieder entfernt werden. (Bankdrücken: der Partner drückt das Gewicht runter, sodass Sie es selber nicht drücken, aber langsam ablassen können. Im Anschluss lässt er ab und Sie bewegen das Gewicht wieder nach oben.) Der Muskel ist diese enorme Belastung in der Abwärtsbewegung für gewöhnlich nicht gewöhnt. Sie bewegen mehr Gewicht als im Normalfall, da Sie diese Menge an Gewicht unmöglich wieder in die Ausgangsposition bringen können. Aus diesem Grund ist der Trainingspartner enorm wichtig: Er ist entscheidend bei dieser Technik und sorgt für den seltenen Muskelreiz.

FST-7: Diese Methode wurde von Hany Rambod entwickelt. Es handelt sich um das „Fascia Stretch Training”. Das FST-7-Training stellt das die Muskeln umgebende Bindegewebe – die tiefen Faszien – in den Mittelpunkt. Die Zähigkeit und Dicke dieses Bindegewebes bestimmen, wie schnell die Muskeln wachsen und wie groß und voll sie erscheinen. Durch einen extremen Pump soll dieses Bindegewebe gedehnt werden, um mehr Platz für Muskeln bereitzustellen. Man sollte vorzugsweise isolierte Übungen wählen, um auch gegen Ende noch genügend Konzentration sicherzustellen. Die Übung funktioniert wie folgt: 7 Sätze à 8 bis 15 Wiederholungen, wobei nur noch Pausen von 30 Sekunden gemacht werden dürfen. Das Gewicht sollte weder zu niedrig noch zu hoch gewählt werden. Bei einem zu hoch gewählten Gewicht lässt sich nicht die nötige Anzahl von Wiederholungen für einen optimalen Blutfluss durchführen – und zu viele Wiederholungen führen zu einer Übersäuerung.

Drop-Sätze: Dieser Begriff sollte allgemein bereits bekannt sein (drop = fallenlassen). Dabei geht es um das „Fallen” der Kilos. Sie wählen ein Gewicht, das Sie in der Regel 8 bis 12-mal bewegen können. Nach diesen 8 bis 12 Wiederholungen wählen Sie ein leichteres Gewicht und wiederholen die Bewegung weitere 8 bis 12 Mal. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden, um eine maximale Ermüdung des Muskels hervorzurufen. Für gewöhnlich kommen hier enorm viele Wiederholungen zusammen, welche Sie mit nur einem Gewicht nicht bewältigt hätten. Durch den Wechsel auf ein leichteres Gewicht sorgen Sie für zusätzliche Muskelreize, ohne den Muskel sofort zum Versagen zu bringen.