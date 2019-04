Mit LUMINOX beim Spartan Race

Die Schweizer Uhrenmarke und Spartan USA haben bis 2020 eine mehrjährige Partnerschaft vereinbart; Luminox präsentiert drei einzigartige Uhren mit der Marke Spartan.



Luminox ist stolz darauf seine Zusammenarbeit mit Spartan USA als offizielle Spartan-Uhr und offizieller Zeitmessungspartner bei Spartan Events und Rennserien bekannt zu geben.

Luminox ist eine Marke, die für Spitzentechnologie, fortschrittliches Design und extreme Leistung steht, der Schweizer Uhrenhersteller ist eine Marke, die von der renommiertesten Elite-Kampfeinheit der Welt geschätzt und nachgefragt wird: US Navy SEALs. Der Uhrenhersteller Luminox, offiziell von der US Navy zugelassen, ist ein Experte bei der Entwicklung von Uhren, die dem geistig und körperlich anstrengendsten Training gerecht werden, bietet sich als einleuchtender Partner für die Spartan USA an und kreiert eine natürliche Verschmelzung der ultimativen Symbole von Stärke, Fitness und Abenteuer.

Für ununterbrochene Festigkeit und unvergleichliche Beständigkeit gebaut, bringt Luminox die geistige und körperliche Härte der Spartan-Läufer zum Ausdruck. Als bevorzugte Uhr der Navy ist Luminox fit genug für die harten und wagemutigen Hindernisse, denen sich die Teilnehmer im Laufe des Race stellen. Ein gemeinsamer Leitgedanke der Marken Luminox und Spartan ist niemals aufzugeben, der Uhrmacher fasst diese Philosophie im Satz: „Der einzige leichte Tag war gestern“ zusammen, was bedeutet, dass man jeden Tag härter als am Vortag arbeiten muss, wodurch der letzte Tag einfacher scheint. Darüber hinaus stattet die Marke ausgewählte Gewinner mit einer Luminox-Uhr aus und ehrt damit ihre Entschlossenheit, unter härtesten Bedingungen an ihre Grenzen zu gehen. Die Partnerschaft zwischen Luminox und Spartan ist eine natürliche Verschmelzung der höchsten Symbole für Stärke, Fitness und Abenteuer.

In perfekter Übereinstimmung mit dieser Zusammenarbeit mit Spartan Races startet Luminox die neueste Kampagne #EverySecondCounts. Egal, ob es sich um den Spartan Race oder eine Such- und Rettungsaktion handelt, Luminox versteht darunter jede erfolgreiche Mission #EverySecondCounts.

Bernd Stadlwieser, Hauptgeschäftsführer von Luminox erklärt: „Wir sind stolz darauf offizieller Zeitmesser und offizielle Uhr von Spartan USA zu sein. Luminox ist eine Marke, die für Abenteuer, Stärke und Adrenalin steht, während die Spartan-Events die perfekte Plattform bieten um diese Energie zum Leben zu erwecken. Als Bekräftigung unserer Partnerschaft freuen wir uns darauf, drei offizielle Spartan-Uhren präsentieren zu dürfen.

Zu den Spartan-Veranstaltungen 2018 gehören die Stadium Series, die in Stadien und Baseballstadien in den Vereinigten Staaten ausgetragen werden, die Honor Series auf US-Militärstützpunkten und militärischen Trainingsgeländen, die Spartan-Weltmeisterschaft in North Lake Tahoe, Kalifornien, die Trifecta-Weltmeisterschaft in Sparta, Griechenland, und die 24-Stunden-Ultra-Weltmeisterschaft in Island. Die Marke zeigt ihre Präsenz vor Ort durch Marketing, Zeitmessung und VIP-Erlebnisse.

Offizielle Spartan Uhrenkollektion

Am 15. September 2018, im Vorfeld der Spartan-Weltmeisterschaft in North Lake Tahoe, Kalifornien, bringt Luminox die erste von drei offiziellen Spartan Co-Branding-Uhren heraus. Zwei weitere Co-Branding-Uhren, aus der 1000 Serie und 0300 Serie, werden im Oktober 2018 auf den Markt gebracht. Das offizielle Spartan Race-Logo ist auf der Rückseite des Uhrengehäuses und dem Zifferblatt angebracht. Jede Uhr wird präsentiert um die Top-Gewinner der von Luminox und Spartan gesponserten Rennen auszuzeichnen.

Die offizielle Uhr verfügt über die Luminox Light Technology (LLT), ein stromunabhängiges Beleuchtungssystem, das mit winzigen Mikrogas-Leuchtelementen funktioniert. Diese Schweizer Technologie garantiert eine Sichtbarkeit rund um die Uhr bis zu 25 Jahre lang und nutzt dazu Gasleuchtelemente an den Zeigern, dem Zifferblatt und Lünette, für ausgezeichnete Sichtbarkeit im Dunkeln.

Über Luminox

Luminox, die originale Uhrenmarke mit stromunabhängigem Beleuchtungssystem, ist die erste Wahl für US Navy SEALs, die isländische Such- und Rettungsorganisation (ICE-SAR), Lockheed Martins F-117 Nighthawk ™ Stealth sowie weitere Jagdflugzeugpiloten, Elitekräfte und professionelle Taucher weltweit. Luminox-Uhren leuchten bis zu 25 Jahre lang bei allen Lichtverhältnissen. Die immer sichtbaren, robusten, leistungsstarken und präzisen Swiss-made Luminox-Uhren stellen die ultimative Nachtsichtausrüstung für harte Outdoor-Sportler und andere Spitzenleistungsträger dar. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite.