MIT SCHWARZKÜMMEL GEGEN HEUSCHNUPFEN: Es ist ein Kraut gewachsen

Kaum kommen die ersten Sonnenstrahlen des Jahres raus, kitzelt es auch schon in der Nase. Heuschnupfen ist unangenehm und viele Betroffene wissen sich kaum zu helfen. Was die meisten nicht wissen: In der Natur wächst seit Jahrtausenden ein Mittel, das der Pollenallergie einen Strich durch die Rechnung machen kann.

„Schwarzkümmel heilt allergische Krankheiten bei rund 70 Prozent aller Patienten, darunter Pollen- und Stauballergiker, Asthmatiker und abwehrgeschwächte Patienten“, sagt Prof. Dr. Hildebert Wagner vom Institut für Pharmazeutische Biologie in München. Warum das so ist, erklärt der Ernährungsexperte Michael Megerle: „Die Wirkstoffe des Schwarzkümmels lassen angeschwollene Schleimhäute abklingen und hemmen Botenstoffe, die für das Auftreten von Allergien verantwortlich sind. Thymochinon und Migellon, zwei Inhaltstoffe des Schwarzkümmels, sorgen bei Erkrankungen der Bronchien und der Atemwege für eine rasche Linderung der Symptome. Sie wirken schleimlösend, erweitern die Bronchien und entspannen die Muskeln.“

Besonders erfolgreich sei Schwarzkümmelöl deshalb bei Heuschnupfen und Pollenallergien. Wichtig sei es, den Schwarzkümmel frühzeitig einzusetzen, also schon jetzt im Winter. Allergiker profitieren am besten, wenn sie einige Wochen, besser noch Monate, vor der eigentlichen Pollenflugzeit damit beginnen, Schwarzkümmelöl zu sich zu nehmen. „Schon ein Teelöffel morgens und abends sind genug, um dem Körper mit einer ausreichenden Menge zu versorgen“, sagt Michael Megerle.

Während Schwarzkümmel in der westlichen Welt noch ein Geheimtipp ist, hat das Gewürz vor allem im Orient und in Vorderasien eine lange Geschichte, wo es heute noch in der Küche zum Einsatz kommt. Seinen Einsatz als Heilmittel hatte Schwarzkümmel schon im alten Ägypten, wo er einen Ruf als Allheilmittel hatte. Auch in Indien, in der Türkei und im gesamten Mittelmeerraum war die Heilwirkung des Kümmels bekannt. Um 500 vor Christus beschrieb Hippokrates von Kos Schwarzkümmel als „Melanthion“ (Schwarzblatt) oder „Melanospermon“ (Schwarzsame). Und auch in Europa war Schwarzkümmel bis in das 18. Jahrhundert ein beliebtes Therapeutikum. Mit der Entstehung der modernen Pharmazie geriet das Gewürz allerdings in Vergessenheit.

Wer seine Wirkung gegen Heuschnupfen ausprobieren will, bekommt Schwarzkümmel im Handel als reines Öl, aber auch in Form von Kapseln und Samen.