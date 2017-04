Nicht nur scharfe Kurven…

1. Dafne Schippers – die fliegende Holländerin



Groß, athletisch und unverschämt schnell: Wie eine Naturgewalt stürmte die bullige Blondine 2015 in die Weltspitze, als sie bei der WM in Peking zunächst in sensationellen 10,81 Sekunden Silber über die 100 Meter gewann, um wenige Tage später Gold über 200 Meter in 21,63 Sekunden abzuräumen. Europarekord! Nur zwei Frauen auf der Welt waren je schneller: Florence Griffith-Joyner (21,34 und 21,56) und Marion Jones (21,62). Und das ist inzwischen 28 bzw. 18 Jahre her. „Im ‚fliegenden Bereich‘ verfügt Dafne über ähnliche Vorteile wie Usain Bolt, was die

Schrittlänge angeht (und wie wir unschwer erkennen können; Anm. d. Red.)“, sagt 400-Meter-Weltrekordler und BBC-Experte Michael Johnson.

2016 holte sie sich in Rio über 200 Meter die Silbermedallie und wurde Fünfte über 100 Meter. Respekt!

instagram.com/dafne_schippers