Powerstullen – Diese Proteinbomben bringen Dich durch den Tag

Unterwegs essen? Kein Problem, wenn du schon am Morgen weißt, dass du den ganzen Tag unterwegs bist, kannst du dir kleine (und große) Köstlichkeiten perfekt in der Lunchbox

mitnehmen. Diese vier Sandwich-Rezepte sind garantiert gesünder (und leckerer) als jeder

Snack von der Straßenecke. Randvoll mit Protein sorgen sie auch für pralle Muskeln.

HONIG-SENFSANDWICH MIT HUHN

In dieser Power-Pita geben sich Speck und Hühnerfleisch ein Stelldichein mit Joghurt,

Tomaten und Zwiebeln.

1 Portion

ZUTATEN

2 Scheiben gebratenen Speck

115g Hühnerbrust, gebraten und

zerkleinert

1EL fettfreier griechischer

Joghurt

2EL Dijon-Senf

2TL Honig

60g rote Zwiebeln, gewürfelt

½TL Knoblauchpulver

1 Prise Salz

1 Prise schwarzer Pfeffer

1 großes Vollkorn-Fladenbrot

100g gemischtes junges

Gemüse

½ Tomate, in Scheiben

geschnitten

ANLEITUNG

1) Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Den Speck auf einem Backblech auslegen und das Ganze 15–20 Minuten lang knusprig braten. (Wenn du nicht so lange warten

willst, kannst du den Speck auch in die Mikrowelle auf einen Teller mit einem Blatt

Küchenrolle legen. Darauf ein weiteres Blatt Küchenrolle legen und das Fleisch dann

6–8 Minuten lang erhitzen.)

2) Währenddessen in einer mittelgroßen Schüssel das zerkleinerte Hühnerfleisch

mit dem Joghurt, dem Senf, dem Honig, den roten Zwiebelstücken und den Gewürzen gut mischen.

3) Das Fladenbrot in der Mikrowelle leicht erhitzen. Das Pita dann aufschneiden und mit dem Hühnerfleisch, dem jungen Gemüse und den Tomatenscheiben belegen. Auf jeder Hälfte einen Speckstreifen legen.

NÄHRWERT (PRO PORTION)

615 Kalorien, 46g Eiweiß, 56g KH, 23g Fett

PRALLES STEAKSANDWICH

1 Portion

ZUTATEN

1EL Olivenöl

1EL Butter

115g mageres Rinderfilet

Salz

Schwarzer Pfeffer

4 Spargelstangen

2EL Ziegenkäse

3EL griechischer Joghurt

½TL getrockneter Rosmarin

½TL getrockneter Thymian 2 Scheiben Vollkorntoast

ANLEITUNG

1) Eine mittelgroße Pfanne bei mittlerer Temperatur auf den Herd stellen. Das Olivenöl und

die Butter hineingeben. Das Rinderfilet mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann in die Pfanne geben. Auf beiden Seiten anbraten und dann so lange kochen wie gewünscht. Von der Pfanne auf einen Teller geben und 10–15 Minuten lang abkühlen lassen. Dann diagonal gegen die Maserung in Streifen schneiden.

2) Während das Rinderfilet brät, einen kleinen Topf Wasser erhitzen. Den Spargel

hineingeben und 3–4 Minuten lang blanchieren.

3) In einer kleinen Schüssel den Ziegenkäse mit dem Joghurt, dem Rosmarin und dem

Thymian zur glatten Masse verarbeiten. Die Kräuter-Ziegenkäsemischung großzügig auf den Brotscheiben verteilen.

4) Steakscheiben auf eine Brothälfte geben, drüber den blanchierten Spargel verteilen und darauf die andere Brothälfte legen. Die Außenseiten des Sandwiches mit etwas Olivenöl beträufeln. Dann das Sandwich kurz ins heiße Waffeleisen klemmen oder in einer heißen

gusseisernen Pfanne anbraten (dabei mithilfe eines Pfannenwenders etwas Druck ausüben).

NÄHRWERT (PRO PORTION)

512 Kalorien

41g Eiweiß

40g KH

21g Fett

RÄUCHERLACHSAVOCADO-EIERSANDWICH

1 Portion

ZUTATEN

2TL Weißweinessig

1TL Salz 2 große Eier 1 Vollkorn-Muffin 1 reife Avocado ½ Zitrone

85g Räucherlachs 1 Prise schwarzer Pfeffer

Schalotten, gewürfelt, zum

Garniere

ANLEITUNG

1) Eine große Pfanne mit Wasser und Essig füllen, dann salzen. Die Flüssigkeit zum Kochen

bringen und anschließend die Temperatur auf mittlere bis niedrige Stufe herunterdrehen. Die Eier in jeweils separate kleine Schüssel schlagen und dann nacheinander behutsam ins

köchelnde Wasser geben. So lange kochen, bis das Eiweiß fest, das Eigelb aber noch

leicht flüssig ist (ca. 3–4 Minuten). Die Eier einzeln mit einer Schaumkelle herausheben und auf einen Teller legen.

2) Während die Eier kochen, den Muffin halbieren und toasten. Die Avocado auf den

gerösteten Hälften verteilen. Das Fruchtfleisch sollte reif genug sein, um sich leicht

streichen zu lassen. Darüber eine frische Zitrone ausdrücken.

3) Auf jede Muffin-Hälfte je 2 Scheiben Räucherlachs geben. Dann auf jede Hälfte

noch ein pochiertes Ei legen. Das Ganze mit Salz und Pfeffer bestreuen und falls

erwünscht mit den Schalottenstücken abrunden.

NÄHRWERT (PRO PORTION)

583 Kalorien

45g Eiweiß

38g KH

28g Fett

THUNFISCHAVOCADOSANDWICH

1 Portion

ZUTATEN

115g weißer Thunfisch in

Olivenöl

½ Avocado

Saft ½ Zitrone

Knoblauchpulver

Salz

Weißer Pfeffer

2EL ungesüßte getrocknete Preiselbeeren

2EL geröstete Mandeln, gehackt

4 Blätter Kopfsalat

ANLEITUNG

1) Den Thunfisch gründlich abspülen. In einer mittelgroßen Schüssel mit einer Gabel den Thunfisch mit der Avocado, dem Zitronensaft und den Gewürzen mischen.

2) Die getrockneten Preiselbeeren sowie die gerösteten Mandeln hinzufügen und vorsichtig

mit einrühren.

3) Auf jedes Salatblatt einen Löffel der ThunfischMischung geben. Die Blätter dann zusammenrollen und mit einem Zahnstocher fixieren.

NÄHRWERT (PRO PORTION)

367 Kalorien

37g Eiweiß

13g KH

19g Fett