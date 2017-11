Rebellion der Maschinen – So klappt der Muskelaufbau

Mit Maschinen kann man keine Muskeln aufbauen? Denkste! Nutze die Trainingsgeräte in deinem Studio richtig und erziele so neue Kraft- und Massezuwächse.

1// PERFEKTIONIERE DIE BASICS

Wenn Krafttraining für dich noch Neuland ist, kannst du an Trainingsmaschinen die grundlegenden

Bewegungsmuster der wichtigsten Übungen sicher und kontrolliert einstudieren.

DAS BRINGT’S

Durch die Bauweise von Maschinen sind deine Bewegungen fest vorgegeben, so dass eine falsche

Übungsausführung praktisch unmöglich ist. So kannst du Kraft, Selbstvertrauen und die notwendige Verbindung zwischen Kopf und Muskulatur aufbauen, bevor du dich an freie Gewichte heranwagst.

2// TRAINIERE DEINE MUSKELN GEZIELT

Gerade weil Maschinenübungen einem fest vorgegebenen Pfad folgen, können Fortgeschrittene damit bestimmte Muskelgruppen oder gar einzelne Bereiche eines Muskels gezielt und effektiv trainieren.

DAS BRINGT’S

Das Training mit freien Gewichten ist das Fundament eines jeden Trainingsplans. Neben der ei- gentlichen Zielmuskulatur wirken daran aber auch immer kleine Stabilisatormuskeln mit, die deine Gelenke stützen, weshalb du damit auch schwerere Gewichte bewältigst. Beim Training mit Maschinen

werden diese Muskeln nicht beansprucht, so dass du die Zielmuskulatur isoliert bearbeiten kannst.

3// KOMM NACH VERLETZUNGEN STÄRKER ZURÜCK

Wenn du sauber trainierst, lassen sich viele Verletzungen vermeiden. Sollte es dich dennoch einmal

erwischen, ermöglichen Maschinen einen sanften und vor allem sicheren Wiedereinstieg ins Training.

Durch die vorgegebenen Bewegungen kannst du mit minimalem Risiko verlorengegangene Kraft und

Stabilität zurückgewinnen, so dass du stärker wirst als je zuvor.

DAS BRINGT’S

Eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Die Maschine übernimmt die

Arbeit der kleinen, schwächeren Hilfsmuskeln, so dass du dich voll und ganz auf eine saubere Ausführung sowie die Kräftigung und den Wiederaufbau deiner Zielmuskulatur konzentrieren kannst.

4// WERD EXPLOSIVER

Deine Muskulatur besteht aus verschiedenen Faserarten. Je mehr schnellzuckende Fasern du besitzt,

umso schneller und kräftiger können deine Muskeln kontrahieren und umso explosiver wirst du.

DAS BRINGT’S

Weil Maschinen schnelle Bewegungen in einem kontrollierten Umfeld ermöglichen, sind sie ein

effektives Werkzeug für dynamische Muskelkontraktion – und damit den effektiven Aufbau von

explosiver Kraft, so eine Studie der Universität von Loughborough.

5// HALTE KONSTANTE SPANNUNG

Im Gegensatz zu freien Gewichten ist der Widerstand bei Maschinen konstant, so dass die bean- spruchte Muskulatur die gesamte Zeit über unter Spannung steht, wodurch ein wesentlich stärkerer

Wachstumsreiz erzeugt wird. Bei Kabelübungen ist dieser Effekt am größten.

DAS BRINGT’S

Kabelzüge sind ein Mittelding aus Maschine und freiem Gewicht, weil du die eigentlich vorgegebenen

Bewegungsverläufe in einem gewissen Maß beeinflussen kannst. Der größte Vorteil von Kabelübungen ist, dass der Trainingswiderstand in jeder Phase der Bewegung konstant bleibt, so dass deine Musku-latur keinerlei Verschnaufpause bekommt.

6// ÜBERWINDE PLATEAUS

Jeder erfahrene Sportler erreicht irgendwann ein Plateau, an dem er keine neuen Kraft- oder

Massezuwächse erzielt. Mithilfe des sogenannten exzentrischen Trainings – also dem Fokus auf den

negativen Teil der Bewegung, wie das Absenken beim Bankdrücken – kannst du ein solches Plateau

überwinden. An Maschinen lassen sich Negative mit schweren Gewichten besonders sicher ausführen,

so dass du deine Muskulatur zu neuem Wachstum stimulierst.

DAS BRINGT’S

In einer Studie im Fachblatt Frontiers In Physiology konnten die Teilnehmer mit nur fünf Wochen exzentrischen Trainings Kraftwerte, Trainingsvolumen, Muskelaktivierung und Trainingswiderstand spürbar steigern. Exzentrische Wiederholungen mit freien Gewichten sauber auszuführen, ist schwie- rig, insbesondere sobald die Erschöpfung einsetzt. Maschinen sind dafür wesentlich besser geeignet.