Red Bull 400 – Das härteste Schanzenrennen der Welt

Über 1.300 Teilnehmer erstürmten in der vierten Auflage von Red Bull 400 in Titisee-Neustadt, die bis zu 35 Grad steile Schanze in Gegenrichtung. Auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung traten die Teilnehmer, vom Hobbyläufer bis zum Profiathleten, den härtesten 400-Meter Lauf der Welt an.