Skibergsteiger und Mitfavorit Anton „Toni“ Palzer konnte krankheitsbedingt nicht in Titisee starten, doch für das nächste Rennen zeigt er sich zuversichtlich: „Ich war super motiviert vor heimischen Publikum den Sieg zu holen. Leider hat mir die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber die geht immer vor. Dennoch: Red Bull 400 ist und bleibt ein Wahnsinns-Event, das mit keinem anderen Rennen zu vergleichen ist. Ich gratuliere Ahmet zu seinem dritten Sieg hier in Titisee, aber auch allen anderen Teilnehmern zu ihrer sensationellen Leistung an der Schanze. Nächstes Jahr bin ich hoffentlich wieder bei Red Bull 400 dabei!“