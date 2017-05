Schlammschlacht für die Härtesten

Brennende Strohballen, zerbeulte Kühlerhauben, eiskaltes Wasser und Berge von Schlamm: Wer bei einem Hindernislauf starten will, braucht mehr als Ausdauer. Aber wie trainiert man am besten? Wir sagen dir, was du über die Schlammschlacht wissen musst.

1 Werde ich dabei richtig fit?

Für Doug Spence, Gründer von Dirty Dozen Racing sind Hindernisläufe so attraktiv, weil sie Spaß machen, einsteigerfreundlich sind und (wenn erwünscht) den Teamgeist fördern. „Du kannst die 20 Kilometer nur für dich allein laufen, aber auch neue Freundschaften schließen, indem du den Leuten aus dem eiskalten Wasser heraushilfst.“ Jon Albon, einer der besten britischen Hindernisläufer, sagt dazu: „Du musst ein echter Allrounder sein, etwa so wie früher die Jäger und Sammler.“ In der Tat erinnern die Wettkämpfe ans ausgelassene Herumtoben, wie man es aus der Kindheit kennt. Mauern, Bänke und Bäume im Park werden dabei kurzerhand zu Requisiten eines Hindernisparcours umgewandelt. Den 26-jährigen Albon unterstützen die Wettkämpfe dazu noch bei einer weiteren großen Leidenschaft: den Ultramarathon-Läufen in den Bergen. Das deutet darauf hin, dass das HerzKreislauf-System davon eher profitiert. „Das ist nicht wie beim Marathon, wo die Zielzeit im Vordergrund steht“, so Albon. „Hier bist du vielmehr auf der Jagd nach Erfahrungen und weniger nach persönlichen Bestleistungen. So ein Hindernislauf ist immer unterhaltsam und sehr spannend.“ Spence untermauert diese Aussage am Beispiel eines Busfahrers, der 35 Kilo abgespeckt hat, um an einem Rennen teilzunehmen und an der Ziellinie seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. „Ein Paradebeispiel dafür, was beim Hindernislauf passiert. Du bekommst dadurch eine Fitness und ein Selbstvertrauen, die dein Leben verändern können – selbst, wenn du Anfänger bist und noch viele Fehler machst.“

2. Werde ich es überleben?

Aller Wahrscheinlichkeit nach Ja. In fünf Jahren Tough Mudder hat es nur einen Todesfall gegeben. Der Unfall ereignete sich 2013 beim Event der Mittelatlantikstaaten in West Virginia. Selbst die 75 Sanitäter und die Rettungstaucher vor Ort waren machtlos. Nur zum Vergleich: Zwischen 2002 und 2009 sind laut „American Journal Of Sports Medicine“ 28 Sportler bei Marathonläufen gestorben, die meisten davon aufgrund von Herzproblemen. Was nicht heißt, dass sich jeder Mensch leichtfertig ins Rennen stürzen sollte. Der Tough Guy in den Midlands im Zentrum Englands beispielsweise ist so angelegt, dass er die Teilnehmer an ihre Grenzen bringt. „Das Event findet immer im Januar statt, wenn es richtig knackig kalt ist. Bei meiner ersten Teilnahme mussten wir durch Eiswasser schwimmen“, erinnert sich Albon. „Die Baumstämme an der Wasseroberfläche zwangen uns dazu, mit dem Kopf immer wieder unterzutauchen. Die Läufer waren praktisch ausnahmslos komplett unterkühlt.“ Genau diese Herausforderungen reizen die Leute und bringen sie dazu, jedes Jahr wiederzukommen. „Nachher hast du das Gefühl, dass dir einfach alles gelingt. Ein toller Ausgleich zum Bürojob.“

3. Wie trainiere ich am besten?

„Zwei absolute Grundlagen sind Lauftraining und Bouldern“, erklärt Albon, der zusammen mit seinen zwei befreundeten Elitesportlern Ryan Atkins und Matt Murphy eine Trainingsplattform

für Hindernisläufer betreibt. „Kletterer haben im Vergleich zum Körpergewicht schier unglaubliche Kräfte, sind aber trotzdem noch leicht genug, um sich schnell fortbewegen zu können.“ Einige der besten Sportler stammen aus Skandinavien.

Albon selbst kommt aus dem norwegischen Bergen – genau wie das effektivste Trainingsprinzip der Disziplin. „Beim Fahrtenspiel wechselst du im Training zwischen

langsamen, mittelschnellen und temporeichen Abschnitten ab. So gewöhnst du dich an die

ständigen Tempowechsel im Rennen“, sagt Spence. Dazu empfehlen sich einfache

Eigengewichtsübungen wie Liegestütze, Ausfallschritte mit Strecksprung, Liegestütze

mit Strecksprung und Klimmzüge. Nutze die Bäume entlang deiner Laufstrecke als Markierung. Such dir einen Baum vor dir aus, sprinte bis auf seine Höhe, absolvier

30 Sekunden lang eine Fitnessübung und jogge dann weiter bis zum nächsten Baum.

Albon empfiehlt, das Lauftempo zu variieren: „Absolvier langgezogene und langsame genauso wie schnelle und kurze Einheiten auf unterschiedlichem Geläuf, vor allem auf Gras und Waldwegen.“ Nimm dir mindest 3 Monate Zeit zur Vorbereitung. Wichtig ist auch, die Wettkampfdistanz im Hinterkopf zu behalten und schrittweise darauf hinzuarbeiten.

Spence und Albon sind sich einig, dass schöne pralle Muskelmasse allein nicht reicht, um bis zum Ziel durchzuhalten.