Schluss mit Lustig – Trainieren bis zum K.O. mit UFC’s Paige VanZant

Wie trainiert eigentlich eine Weltklasse-Kampfsportlerin aus der UFC? Eine typische Einheit der Mixed-Martial-Arts-Sportlerin Paige VanZant dauert mindestens zwei Stunden. Meist stählt sie sich gemeinsam mit den Jungs vom weltberühmten Team Alpha Male in Sacramento, Kalifornien. Jedes Workout besteht aus einem dynamischen Warmup, plyometrischen Übungen, einigen Runden Schattenboxen und Kickboxen sowie Techniktraining, Krafttraining und Stretching.

„Wir versuchen, immer etwas neues einzubringen“, sagt UFC-Kämpfer und Team-Alpha-Male-Cheftrainer Urijah Faber. „Aber wir gehen immer bis ans Limit.“ Wir haben Paige gebeten, uns ihre

Lieblingsübungen und Kampftechniken zu verraten, mit denen sie sich in Wettkampfform

bringt. Bau Teile davon in dein eigenes Training ein oder übernimm das komplette, von der UFC inspirierte Ganzkörpertraining, um gleichzeitig an Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Kondition

zu feilen – der Käfig ruft!