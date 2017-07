Schön Böse

2. BANE: TOM HARDY

Film: The DARK KNIGHT RISES

Hardy investierte auf jeden Fall viel Zeit am Eisen, um sich auf diese Rolle vorzubereiten, und auch wenn er etwas schmaler als die Jeep Swenson Version von Bane in Batman and Robin war, stellte er einen viel besseren und erschreckenderen Bösewicht dar – auch wenn man nicht immer alles verstehen konnte, was er sagte. Als Bane einen in die Jahre gekommenen Dark Knight auf Vordermann bringt, um die Eröffnungsszene des Films zu schließen – dann Batman über seinen Kopf hievt, um seinen Rücken zu brechen -, hilft ihm seine Masse, die Szene glaubwürdig wirken zu lassen.