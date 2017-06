Schulter Schocker – Das müsst ihr wissen um Schultern aufzubauen

GELENK AKTIVIEREN

Bevor du überhaupt daran denkst, Gewichte in die Hand zu nehmen, solltest du dich 3 Minuten lang mit diesem Eigengewichtszyklus beschäftigen. Du wechselst dabei von der normalen hohen Stützhaltung zum senkrechten Hang an den Turnerringen oder an einer gesicherten Langhantel im Gestell (mit den Füßen auf einer erhöhten Fläche).

DAS PRINZIP Bei dieser Übung aktivierst du alle drei Teile der Deltamuskeln, sprich: der Schultermuskeln. Du lockerst dadurch das Schultergelenk, um im Anschluss problemloser Gewichte über den Kopf heben zu können.

2. MANSCHETTE MOBILISIEREN

Bezieh auch diese Übung mit ins Aufwärmtraining ein: Nimm eine leichte Kettlebell fest in die Hand, um den unteren Teil nach oben drehen zu können. Drück die Kugelhantel dann langsam über dem Kopf nach oben.

DAS PRINZIP Durch die umgedrehte Kettlebell förderst du die Stabilität des Schultergelenks.Du arbeitest damit an der Griffkraft, während du die Rotatorenmanschette stärkst – ein häufiger Schwachpunkt in puncto Schulterstabilität. Versuch, zehn kontrollierte WDH pro Arm auszuführen. Behalt dabei immer die Hantel fest im Blick.

3. WIRBELSÄULE DURCHBEWEGEN

Widersteh dem Reiz der Hanteln noch ein paar Minuten, um auch die Wirbelsäule zu mobilisieren. Komm zunächst einmal in den Vierfüßler, um die Wirbelsäule abwechselnd durchhängen zu lassen und dann wieder nach oben zu wölben. Wechsle langsam und flüssig zwischen den beiden Endpositionen. Leg dich als Nächstes auf den Rücken und streck die Arme links und rechts neben dem Körper aus. Dann die Beine anheben und beugen, um sie von einer Seite zur anderen zu bewegen.

DAS PRINZIP Bei Überkopfübungen kommt es vor allem auf eine bewegliche Brustwirbelsäule an. Nur so können die Schultermuskeln ihre ganze Kraft entfalten. Genau aus dem Grund ist es wichtig, die Wirbelsäule regelmäßig zu beugen und zu strecken.

4. BAUCH EINZIEHEN

Wenn du ein Gewicht nach oben stemmst, solltest du erst den Bauch, als Nächstes die Gesäßmuskeln und erst dann die Schultermuskeln aktivieren und auf Spannung halten. Zieh dafür den Bauchnabel in Richtung der Wirbelsäule, damit die Bauchmuskeln aktiv werden. Spann als Nächstes die Gesäßmuskulatur an. Führ dann die Übung durch und halt die Körperspannung so lange aufrecht, bis du das Gewicht wieder absetzt.

DAS PRINZIP Du schaffst auf diese Art ein solides Fundament fürs Hantelstemmen. Dabei schützt du auch die Lendenwirbelsäule vor unnötiger Belastung. Je stärker die Core-Muskulatur, umso größer ist auch das Potenzial der Schultermuskulatur.

5. MIT PERFEKTER FORM ARBEITEN

Gewöhn dir beim Frontdrücken erst einmal eine saubere Technik an, bevor du dich an die explosiveren Übungen wie das dynamische Frontrücken oder das Reißen heranwagst. Dafür im aufrechten Stand die Füße eng nebeneinandersetzen und die Hände etwas mehr als schulterbreit auf der Stange platzieren. Die Hantel dann zum Schlüsselbein führen und in die obere Position bewegen. In der Endposition sind die Arme gestreckt, während sich der Bizeps in der Nähe der Ohren befindet.

DAS PRINZIP Das Frontdrücken ist die ultimative Überkopfübung zum Kraftaufbau. Du schaffst dabei die nötigen Voraussetzungen für alle anderen Schulterübungen.

6. MIT KETTLEBELLS TRAINIEREN

Nutze den folgenden kleinen Zyklus, um die Schultermuskeln richtig wachsen zu lassen. Du brauchst dafür nur 2 Kettlebells: n 12 x Frontdrücken mit sauberer Technik n 9 x dynamisches Frontdrücken n 60 m Laufen mit den Hanteln über dem Kopf Ruh dich im Anschluss 30 Sekunden lang aus und wiederhol dann den Durchlauf. Absolvier innerhalb von 12 Minuten so viele Durchläufe wie möglich.

DAS PRINZIP Mit Kettlebells hast du beim Schultertraining einen größeren Spielraum. So sind flüssigere und funktionalere Bewegungsmuster möglich. Die Kugelhanteln ermöglichen dir damit alles in allem ein effektiveres Workout, das sämtliche Muskelfasern anspricht.