Schultertraining ohne Schmerzen – So gehts

3 Tipps für Schultertraining ohne Schmerzen:

WIE ES GEHT SEITHEBEN – NACH VORNE GENEIGT

HALTEN SIE EINE KURZHANTEL in jeder Hand, die arme an den Seiten. Halten Sie den unteren Rücken gewölbt und beugen Sie ihre Hüften nach hinten, bis sich ihre Schultern vor ihnen befinden. Das bringt Sie in Position, um ihre seitlichen Deltas beim anheben ihrer Arme optimal zu bearbeiten.

HEBEN SIE DIE GEWICHTE gerade – nicht mehr als 90 Grad – zu ihren Seiten an, die Handflächen nach unten gerichtet und die Ellbogen leicht gebeugt. Senken Sie die gewichte kontrolliert ab, ohne sie zu schwingen.

SCHNELLER TIPP Viele Athleten heben Gewichte in einer gießenden Bewegung an und drehen die kleinen Finger nach oben, um die seitlichen Deltas zu aktivieren. Das kann im Laufe der Zeit ein Schulter-Impingement verursachen. Wenn Sie Ihren Torso etwas nach vorne beugen, spannen Sie direkt den Delta an, ohne das Handgelenk drehen zu müssen, schützen so die Gelenke und bauen sicher Muskeln auf.