So wachsen Muskeln schneller

Wir wollen dir ein kleines Geheimnis verraten: Für die meisten der althergebrachten Techniken zum Muskelaufbau, die du dein Leben lang im Fitnesscenter gesehen hast, gibt es nur wenige bis keine wissenschaftlichen Grundlagen. Die Methoden stammen mitnichten von ausgebildeten Experten. Die meisten von ihnen haben sich passionierte Kraftsportler zwischen zwei Übungssätzen aus den Fingern gesaugt. Danach wurden die Methoden an die nächste Generation weitergegeben, bis sie irgendwann als ungeschriebene Gesetze ins kollektive Gedächtnis übergegangen sind.

Die Wahrheit ist aber: Schwere Negativ-WDH, erzwungene WDH und technisch unsaubere Zusatz-WDH bergen ein großes Verletzungsrisiko, ohne dir etwas zu bringen. Um die Muskeln wirklich wachsen zu lassen, musst du diszipliniert an den Basisübungen dranbleiben und sie technisch perfekt ausführen. Es gibt unter diesen traditionellen Techniken allerdings eine Methode, die du nicht mit aussortieren solltest: Dropsätze sind auch heute noch so relevant wie eh und je.

Die besten Trainer der Welt betrachten sie als einen Eckpfeiler effektiver Workouts. Dazu belegen jetzt auch noch die neusten Erkenntnisse aus der Wissenschaft die Wirksamkeit des Drop-Prinzips. Nutze die allseits beliebte Strategie zum Muskelaufbau, um richtig große Fortschritte zu machen.

DER DROPSATZ IM ÜBERBLICK

„Es gibt zwei Möglichkeiten, das Dropsatz-Prinzip umzusetzen: die konventionelle und die mechanische Methode“, meint Jim Smith, CPPS, Mitbegründer des Unternehmens „Strength: Barbell Training Essentials“ (dieselsc.com).

Beim konventionellen Ansatz absolvierst du einen schweren Satz, bei dem du eine oder zwei WDH vor dem Muskelversagen aufhörst. Danach reduzierst du direkt das Gewicht um 10 Prozent oder mehr, indem du dir leichtere Kurzhanteln schnappst, den Splint am Gewichtsstapel versetzt oder ein paar Scheiben von der Stange nimmst. Damit führst du so viele WDH wie möglich aus.

Die mechanische Methode folgt einem anderen Prinzip. Smith zufolge geht es hier darum, den Winkel, die Übung, das Equipment oder den Rhythmus zu ändern, um die Übung leichter zu gestalten. So könntest du zum Beispiel vom Schrägbankdrücken aufs Flachbankdrücken umsteigen, vom Kurzhanteldrücken zum Liegestütz, von der Langhantel auf die Kurzhanteln oder vom kompletten Bewegungsumfang auf eine statische Halteübung.

Das Ziel besteht darin, den Zielbereich über den Punkt des Muskelversagens hinaus weiterzutrainieren, um noch stärkere Wachstumsreize zu setzen. „Dropsätze dienen dazu, die Muskulatur und den Stoffwechsel voll auszulasten“, erklärt Smith. Mit anderen Worten: Du musst richtig hart ran, baust dafür aber auch ordentlich Muskelmasse auf. Wenn du die Technik noch nie verwendet hast, reicht eine Drop-Stufe. Danach kannst du dich mit der Zeit auf mehrere solcher Stufen vorarbeiten.

Allerdings ist es wichtig, das Ganze behutsam anzugehen. Solche Dropsätze schlauchen nämlich ganz schön, weil sie dich wirklich an den Rand der Erschöpfung bringen. Je mehr Stufen du einlegst, umso schwieriger wird es, technisch sauber zu trainieren. Und umso schwerer wird es, nachher zu regenerieren.

ECHTE ERGEBNISSE

Du denkst, Dropsätze wären wie so viele andere Techniken aus dem Bodybuilding nur theoretisch sinnvoll? Dann solltest du dir die folgenden Ergebnisse eines wissenschaftlichen Berichts ansehen, der erst im Mai dieses Jahres im Fachjournal „Biology of Sport“ zu lesen war. Darin wurden konventionelle Dropsätze mit dem normalen Krafttraining verglichen.

In der Studie sollte eine Gruppe von Studenten einen Zirkel einmal durchlaufen, mit jeweils zwei Drop-Stufen pro Übung. Die Probanden brachten also erst einen Satz hinter sich und fuhren dann zwei Mal das Gewicht etwas herunter, um ein paar weitere WDH zu schaffen. Die andere Gruppe absolvierte denselben Durchlauf 3 Mal ohne Dropsätze.

Das Ergebnis nach 10 Wochen: In der Gruppe mit den Dropsätzen konnten die Testpersonen beim Wadenheben, beim Curl und beim Beincurl Kraftzuwächse verzeichnen. Bei den meisten anderen Übungen war der allgemeine Erfolg hinsichtlich des Kraftaufbaus allerdings in beiden Gruppen identisch.

Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass Dropsätze als kurze Erweiterung des regulären Satzes schnellere Workouts ermöglichen. Mit anderen Worten: Du erzielst in kürzerer Zeit größere Fortschritte, wenn du am Ende jeder Übung Dropsätze hinzunimmst, statt das gesamte Workout noch einmal zu wiederholen.

ZUM AUSPROBIEREN

Hinweis: Da es beim Dropsatz wichtig ist, schnell das Gewicht oder das Equipment zu wechseln, solltest du dein Workout im Idealfall mit einem Trainingspartner absolvieren oder

im Vorfeld planen.

Konventioneller Dropsatz: Bankdrücken 5 Sätze zu 5 WDH

Bring im letzten Satz 5 WDH hinter dich und reduzier dann das Gewicht um 10%, um direkt im Anschluss weiterzutrainieren und noch einmal so viele WDH wie möglich zu absolvieren.

Beachte dabei, dass sich die Gewichtssenkung beim konventionellen Dropsatz am Trainingssatz orientiert. Wenn du beim Hauptsatz mit schweren Gewichten 5–8 WDH ausführst, liegt die erste Stufe vielleicht bei etwa 10 Prozent. Wenn du hingegen 10 WDH oder mehr machst, musst du unter Umständen 25 Prozent oder mehr von der Hantel nehmen. Bei jedem Dropsatz solltest du mindestens 3–8 WDH schaffen.

Mechanischer Dropsatz: Kniebeuge 3 Sätze zu 5-8 WDH

Führ bei jedem Satz 5–8 WDH mit einem größeren Gewicht aus und wechsle

dann zur Kniebeuge mit mittlerem Gewicht auf Brusthöhe. Absolvier hiervon

so viele WDH wie möglich. Achte aber darauf, immer noch eine WDH „in Reserve“

zu haben. Zum Abschluss machst du noch so viele Ausfallschritte mit Eigengewicht

wie möglich.