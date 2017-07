Stärker zu Zweit – das perfekte Partner-Workout

Es heißt immer, gemeinsame Interessen verbinden – und das Fitnesstraining

zu zweit fällt definitiv in diese Kategorie. Absolviert die Übungen in der angegebenen

Reihenfolge. Nach 5 Durchläufen seid ihr mit dem Workout fertig! Nehmt euch für

jede Übung 30 Sekunden Zeit, bevor ihr mit der nächsten weitermacht.

KUGELHANTELSCHWINGEN

Die Kettlebell mit einer oder zwei Händen am Griff packen (sowohl die ein- als auch die beidarmige

Variante sind möglich), in die Knie gehen und den Oberkörper aus der Hüfte heraus etwas nach vorn neigen. Nun die untere Rückenmuskulatur, die Gesäßmuskulatur und die Oberschenkelrückseite fest anspannen, um den Körper aufzurichten und das Gewicht hochzuziehen. Den Schwung nach oben mitnehmen, um die Kettlebell von den Oberschenkeln aus vor dem Körper bis auf Brusthöhe zu

KNIEBEUGE MIT SPRUNG



Die Füße etwas mehr als Schulterbreit auseinandersetzen und die Fußspitzen etwas nach außen drehen. Diese Fußposition während der gesamten Übung beibehalten. Nimm einen Medizinball

in die Hände und gehe anschließend in die Knie. Dafür das Gesäß nach unten und hinten

absenken. Anschließend die Hüfte und die Beine wieder strecken, um einen Sprung auszuführen.

Versuch, in der Kniebeuge das Gewicht auf die Fersen zu verlagern und die Zehen (falls möglich komplett) zu entlasten.

RUDERN IM LIEGESTÜTZ



Im oberen Liegestütz die Hände auf die Griffe zweier Kurzhanteln (oder Kettlebells) setzen. Dann eine

der beiden Hanteln bis auf Brusthöhe nach oben zur Körperflanke ziehen. Die Übung auf der anderen Seite wiederholen.

PLANK



Die Unterarme und Zehen auf den Boden setzen. Der Körper bildet vom Kopf über die Schultern und die Hüfte bis zu den Fersen eine gerade Fläche. Der Blick geht in die Hände. Im Anschluss folgt eine 90-sekündige Pause. Den Zyklus insgesamt 3–5 Mal wiederholen.

SCHULTERDRÜCKEN AN DER KETTLEBELL



Nimm den runden Teil der Kugelhantel so in die Hände, dass sich der Griff auf Höhe des Schlüsselbeins

befindet. Dann das Gewicht über dem Kopf ausstoßen und im Anschluss kontrolliert wieder absenken.

BERGSTEIGER

In der Liegestütz-Grundposition die Knie abwechselnd hoch zum Brustkorb ziehen.

KETTLEBELLDRÜCKEN IM LIEGEN

Den runden Teil der Kettlebell in die Hände nehmen, sodass der Griff zum Kinn weist. Die

Kugelhantel befindet sich anfangs vor dem Brustbein. Als Nächstes die Schulterblätter

nach hinten rollen und zum Gesäß ziehen. Dann das Gewicht nach oben drücken. In der oberen

Position sind die Ellbogen noch leicht gebeugt. Die Hantel dann wieder sinken lassen und die

Übung wiederholen.

BEINHEBEN IM LIEGEN

Auf den Rücken kommen und die Hände unter den Po schieben. Dann die Beine maximal um 90 Grad

nach oben führen, ohne in der oberen Position den Po vom Boden zu heben. Der Dreh- und Angelpunkt

ist die Hüfte, nicht die Taille.