Viele Leute denken immer noch, sie müssten für ein steinhartes Sixpack morgens,

mittags und abends Hunderte von Sit-ups abspulen. Dabei gibt es unzählige Sportler, die Sit-ups im

dreistelligen Bereich schaffen und trotzdem keine beeindruckenden Bauchmuskeln haben. Das zeigt,

dass die Übung mehr oder weniger eine Zeit- und Energieverschwendung darstellt. Bleibt die Frage

nach den Alternativen… und die möchten wir dir mit dem folgenden Programm beantworten, das

aus sechs Einzelübungen besteht, die zu je zwei Dreiersätzen gruppiert sind. Das heißt, du reihst drei

Bewegungen direkt aneinander und bekommst zwischendurch nur ganz wenig Zeit zur Erholung.

Der erste Dreiersatz zielt auf die obere, untere und seitliche Bauchmuskulatur ab, die du damit auf

unterschiedliche Art beanspruchst und härter forderst als je zuvor. Der zweite Dreiersatz beinhaltet dann drei Variationen der Stützhaltung. Damit setzt du einerseits deine Bauchmuskeln noch mehr unter Druck; gleichzeitig beziehst du auch die tief liegende Halte- und Stützmuskulatur mit ins Training

ein. Durch die schnelle und intensive Beanspruchung der gesamten Bauchmuskulatur setzt du eine

große Anzahl an Muskelfasern einer hohen Belastung und einem großen Trainingsvolumen aus. Die

Bauchmuskeln unterscheiden sich in der Hinsicht nicht viel von anderen Muskelgruppen: Je mehr du sie in Beschlag nimmst, umso größer ist für sie der Anreiz, zu wachsen.

3 TIPPS, UM AUS JEDEM SATZ DAS BESTE HERAUSZUHOLEN

GLEICHMÄSSIG WEITERATMEN

Wenn dir beim Bauchmuskeltraining der Saft ausgeht, besteht die naheliegendste Notlösung darin, die Luft anzuhalten und die Zähne zusammenzubeißen. Wir raten dir allerdings davon ab, weil du dadurch deine Blutdruck-Kurve steil ansteigen lässt. Versuch so tief und kontrolliert wie möglich zu atmen.

SCHMERZEN AUSBLENDEN

Bei der letzten Übung eines jeden Dreiersatzes brennt die Bauchmuskulatur wie Feuer. Das ist zwar vorübergehend unangenehm. Wenn du so weit bist, weißt du aber auch, dass du dein Sixpack

ans Limit gebracht hast. Versuch den Schmerz auszublenden und halt die paar Sekunden aus.

SAUBER TRAINIEREN

Bei jedem Workout gilt: Nur technisch saubere WDH verleihen der Muskulatur mehr Definition. Sobald die Form nachlässt, solltest du nach Möglichkeit (soweit es ohne Beeinträchtigung deiner Sicherheit

geht) erst kurz durchatmen, bevor du weitermachst.

MAXIMALE EFFEKTIVITÄT

KÖRPERSPANNUNG VOR DEM SATZ

Bevor du in einen Dreiersatz einsteigst, solltest du erst einmal kurz ein- und wieder ausatmen und dabei die gesamte CoreMuskulatur aktivieren. Wenn du mit der richtigen Körperspannung an die Sache

herangehst, fällt es dir leichter, die Spannung auch über alle drei Übungen hinweg aufrechtzuerhalten.

KOMPLETTER BEWEGUNGSUMFANG

Im ersten Dreiersatz führst du viele Rotationsbewegungen von einer Seite zur anderen aus. Dadurch muss die seitliche Bauchmuskulatur härter arbeiten – allerdings nur, wenn du wirklich den kompletten

Bewegungsumfang nutzt. Konzentrier dich auf die Technik sowie eine langsame und kontrollierte Ausführung, um die maximale Wirkung zu erzielen.

HÜFTSTRECKUNG UND SPANNUNG IN DER POMUSKULATUR

Der zweite Dreiersatz umfasst ausschließlich Variationen des Bretts. Es ist wichtig, dass du während des gesamten Satzes die Hüfte anhebst und die Gesäßmuskulatur anspannst. Lässt du die Hüfte absacken, ist das schlecht für die Technik. Gleichzeitig lockerst du damit die Core-Muskulatur, die eigentlich die ganze Zeit über aktiv sein sollte.