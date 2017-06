Switchbacks MTB Holidays in Südspanien

Switchbacks MTB Holidays ist ein spanisches Unternehmen für Mountainbike-Urlaub in Südspanien. Vor mehr als 15 Jahren wurde es von Michael Saunders gegründet. Damals stürzte sich Michael, ein ehemaliger Geschichtslehrer, in das Wagnis mit seinem Zelt, Fahrrad und Handy nach Spanien zu ziehen – ohne ein einziges Wort Spanisch zu sprechen oder jemals in Spanien Rad gefahren zu sein. Das Risiko zahlte sich aus und nach einem langsamen Start (im ersten Jahr gab es nur sechs Kunden) begrüßt Switchbacks heute mehr als 600 Kunden pro Jahr, die aus Neuseeland, Kanada, Osteuropa und natürlich aus ganz Europa her anreisen.

Am meisten bekannt sind wir vermutlich für die Entwicklung der freien Kompetenzen, die wir all unseren Kunden anbieten. Regelmäßig haben wir Fahrer, die mit der Hilfe unserer Führer und ein paar einfachen Tipps zu mehr Selbstvertrauen auf dem Rad inden und so Strecken mit größerer Herausforderung meistern können und als sicherere, bessere Fahrer wieder nach Hause kommen. Wir haben zwei verschiedene Niederlassungen: AM / Enduro im Sierra Nevada Nationalpark auf 5/6” Fullys ist zwischen Mai und Ende Oktober geöfnet. Im Gegensatz dazu bietet unser DH Holidays, das kurz außerhalb von Malaga liegt und zwischen November und April geöfnet hat, eine tolle Gelegenheit, mit sonnigem Singletrack Downhill-Fahren den Winter-Blues zu vertreiben.

An beiden Orten gibt es exzellente, ausschließliche Single Tracks-Bergabfahrten von atemberaubender Schönheit und natürlich Sonne, Sonne und noch mehr Sonne. Im Winter, wenn in Nordeuropa alles kalt ist, haben wir oft Durchschnittstemperaturen von 18 °C. Switchback MTB Holidays ist das einzige Urlaubsunternehmen in Südspanien mit behördlicher Zulassung – was ziemlich wichtig ist, wenn Sie von der Polizei angehalten werden.

Wir sind ein englischsprachiges Trainingscamp.

