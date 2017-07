The ROCK DIE SCHULE DES LEBENS

3. 3. Seien Sie zielstrebig.

Dwayne hatte seine Mutter schon

weinen gesehen, aber nicht so. Sie hatten gerade an der Tür ihres winzigen Einzimmer­Apartments in Honolulu einen Räumungsbefehl und ein Vorhängeschloss vorgefunden. All die Jahre des Kampfes, als Frau eines ständig reisenden Profi­Wrestlers über die Runden zu kommen, schienen über Ata Johnson zusammenzubrechen, und sie weinte wie nie zuvor. In diesem Moment schwor sich der 14­jährige Dwayne Douglas Johnson etwas. „Ich war entschlossen, die Situation in den Griff zu bekommen. Ich würde nie wieder obdachlos sein, und ich würde meine Mutter nie wieder so weinen sehen.”

Natürlich konnte Johnson mit 14 Jahren keinen Job bekommen, der die Miete zahlte. Doch da sein Vater in Tennessee als Wrestler arbeitete, war er der Mann im Haus und wusste, dass er die Situation seiner Mutter irgendwie verbessern musste. Er hatte eine Erleuchtung:

„Mir fiel ein, dass alle Männer, die ich kannte und die großen Erfolg hatten, von großer körperlicher Statur waren. Ich wusste, dass sie durch Eigenkapital in Form von Schweiß so geworden waren ­durch Schwielen an den Händen. Die Lösung schien einfach: Ich würde weiter ins Studio gehen und härter denn je arbeiten, und dann würde auch ich erfolgreich sein.”

Bisher hatte Dwayne zwei Tage pro Woche trainiert; er fügte die Workouts in seinen Schulalltag ein. Aber jetzt würde er sein Training ernst nehmen müssen. Er musste so aufbauen wie sein Vater ­ so wie die Bodybuilder, deren Bilder er in der M&F bewundert hatte. Um seine Mutter und sich wirklich vor einem neuen Räumungsbefehl schützen zu können, würde er seine Zeit im Studio verdoppeln müssen.

Genau das tat er, trainierte härter als je zuvor und baute sich mit schwerem Metall und Schwielenhänden zu einem Mann auf. Auch, wenn er rückblickend weiß, dass Gewichtstraining und Miete zahlen absolut nichts miteinander zu tun haben, sollten ihm die Entschlossenheit und Zielstrebigkeit, die daraus resultierten, bis heute zugute kommen. Seine Workouts nahmen eine andere Form an. „Im Nachhinein war dieser Moment sehr wichtig für mich.”