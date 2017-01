THENX Calisthenics-Workout für Profis

Du bist Calisthenics-Athlet und suchst nach einem geeigneten Workout? Dann sind diese 10 “höllischen” Minuten von THENX genau die richtige Einheit für dich. Das Zeitangaben dienen vor allem dazu, dass du die Zeit unter Spannung („Time under Tension“) einhältst. Das bedeutet, dass du die Übungen stets in der gleichen Geschwindigkeit absolvierst, ohne dass die Ausführung dabei in irgendeiner Form leidet.

Die Übungen werden 45 Sekunden lang ausgeführt und zwischen den Übungen 15 Sekunden Pause eingehalten.

Die Übungen:

1. Muscle Ups

2. Dips mit Zusatzgewicht

3. Front Lever Raises

4. L-Sitz zum Handstand

5. Kreuzheben

6. Ein langsamer Liegestütz

7. Australischer Klimmzug mit engem Griff

8. Hanging Knee Raises

9. Farmer Walk mit Kurzhanteln

10. Frontheben mit Hantelscheibe