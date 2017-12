UNTER SPANNUNG: TRX-Training

Suspension-Training mit dem Sling-Trainer ist die wohl beste Methode zum Aufbau eines muskulösen

und funktionalen Körpers ist. Das Beste daran: Du kannst das Equipment praktisch überall und jederzeit einsetzen, es über einen starken Ast werfen oder auch indoor an einer stabilen Tür einsetzen.

DAS PRINZIP

Die Suspension-Trainer sind eine fantastische Erfindung. Du erweiterst damit dein Repertoire an

Eigengewichtsübungen ums Zehnfache – und das alles mit einem Gerät, das im Auto oder der Reisetasche weniger Platz braucht als ein Laib Brot. Wenn es um den Aufbau der Muskelmasse und -kraft sowie den Ausbau der Koordinationsfähigkeit geht, ist so ein Eigengewichtstraining die beste Strategie. Du lernst dabei, das eigene Körpergewicht effektiv zu bewegen und zu kontrollieren. Das erlaubt es dir, dich auch im Alltag effektiver zu bewegen.

Such dir einen Ast, einen Pfosten oder eine feste Stange über Kopfhöhe, um dich mit deinem Band

einzuklinken. Bring dann mit Traceys OberkörperZyklus den Stoffwechsel auf Touren. Der 30-minütige

Durchlauf besteht aus 2 Teilen mit je 3 Übungen. In der ersten Hälfte der Einheit drückst du dich unter Einsatz der Brustmuskulatur, der vorderen Deltamuskeln und des Trizeps ab, im zweiten Teil folgen dann Zugübungen, die den Rücken, die hinteren Deltamuskeln und den Bizeps fordern. Die Übungen werden von einem Zyklus zum nächsten einfacher, während die Satzlängen zunehmen. Du nutzt dadurch die zunehmende körperliche Ermüdung, um die Muskulatur durchweg gut mit Blut zu versorgen und die Herzfrequenz auf einem hohen Niveau zu halten.

Beim Zirkeltraining geht es darum, die Pausendauer möglichst gering zu halten, die maximale Zahl an

Kalorien zu verbrennen und durch die ansteigende körperliche Erschöpfung die Ausschüttung von

Hormonen anzustoßen, die zur Fettverbrennung und zum Muskelaufbau notwendig sind. Nutze diese Strategie, um die Muskulatur zu stärken und zum Wachstum anzuregen und gleichzeitig im Oberkörper flexibler zu werden.

ANLEITUNG

Es handelt sich hierbei um ein 30-minütiges EMOMWorkout. Was soviel heißt, dass du immer zur vollen

Minute mit dem jeweils nächsten Satz beginnst. Starte nach einem kurzen Warm-up die Stoppuhr. Absolvierin der ersten Minute 5 Dips und ruh dich dann bis zur nächsten vollen Minute aus. Die Zeit kannst du nutzen, um die Bänder für die nächste Übung richtig einzustellen.

In Minute 2 folgen 10 schräge Liegestütze mit den Füßen in den Schlaufen und den Händen auf dem

Boden. Im Anschluss wieder bis zur nächsten vollen Minute pausieren. In Minute 3 absolvierst du 10 schräge Liegestütze mit den Händen in den Schlaufen und den Füßen auf dem Boden. Diesen Durchlauf insgesamt 5 Mal wiederholen. Du brauchst dafür summa summarum 15 Minuten.

Danach folgt der zweite Teil des Workouts, mit 5 Klimmzügen im Obergriff in Minute 1, wieder mit der

gewohnten Pause bis zur nächsten vollen Minute im Anschluss (nutze auch hier wieder die Zeit zum

Einstellen der Bänder). In Minute 2 führst du dann 10 WDH des umgekehrten Ruderns aus. Nimm dafür die Schlaufen in die Hände und setz die Fersen auf den Boden. Im Anschluss wieder bis zur nächsten vollen Minute pausieren. Die Übung für Minute 3 ist das Bauchmuskelstrecken im Kniestand mit gestreckten Armen. Auch diese Übungsreihe 5-mal wiederholen.