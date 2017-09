UPGRADE FÜR’S WORKOUT: KLASSISCHES SPLITTRAINING

Dein Training ist mehr als die Summe deiner Übungen, deiner Gewichte oder der Sätze und Wiederholungen, durch die du dich quälst. Dreh an ein paar Stellschrauben, um persönliche Bestleistungen aufzustellen, statt deine Zeit zu vergeuden – und das, ohne das Training zu verkomplizieren.

MF hat sich mit den Experten getroffen, um herauszufinden, wie sich die am weitesten verbreiteten Trainingsarten noch abstimmen lassen. Alles, was du tun musst: Such dir den Parameter aus, den du verändern willst, und nimm die notwendigen Einstellungen vor.

Heute: Das klassische Splittraining

DIE THEORIE

Die Unterteilung des Workouts nach Körperteilen erlaubt es, die Muskelfasern maximal zu beschäftigen. Im Training zusammengefasste Muskelgruppen wie Rücken und Bizeps, Brust und Trizeps oder Schultern und Beine haben somit eine ganze Woche lang Zeit, zu regenerieren und zu wachsen.

DAS PROBLEM

Wenn du in einer Einheit einfach nur ein halbes Dutzend Bizepsübungen aneinanderreihst, wirst du am Ende nicht mehr erreichen als eine Erschöpfung der Arme. Echtes Wachstum bewirkst du damit nicht. Um dich zu verbessern, musst du dich sowohl körperlich als auch mental weiterentwickeln.

DIE LÖSUNG

Tom Eastham wurde bei Fitness First zum Personal Trainer des Jahres gewählt. Er beschreibt, wie sich mit Visualisierungstechniken und der nötigen Intensität Grenzen durchbrechen lassen. „Es fängt alles im Kopf an. Denk schon 15 oder 30 Minuten vor der Einheit an deine erste Gewichtsübung. Stell dir vor, wie du das Gewicht bewegst. Leg auf dem Weg ins Fitnesscenter den Soundtrack für dein Workout ein und nimm einige BCAAs zu dir. Wenn du ins Studio kommst, solltest du schon voll vorbereitet sein.“

UPGRADE FÜR’S WORKOUT: Krafttraining, Kardiotraining, Ober-/Unterkörper Splittraining

„Sorg beim Workout für eine hohe Intensität. Lass dein Handy und die Bildschirme im Studio links liegen. Konzentrier dich auf jede einzelne Wiederholung. Spüre zum Beispiel die Anspannung der Muskulatur in der oberen und unteren Position des Bizeps-Curls.“

„Probier bei jedem Training etwas Neues. Für Abwechslung sorgt beispielsweise eine Abschlussübung von etwa drei Sätzen über 60 Sekunden über so viele Wiederholungen wie möglich. Auf Zeit statt auf Wiederholungen zu trainieren ist eine gute Art, den Körper vor neue Herausforderungen zu stellen.“ ’

„Variiere die Sätze, Wiederholungen und den Rhythmus. Spulst du jedes Mal immer nur dein Programm ab, wirst du keine Fortschritte machen. Der Rhythmus ist eine unterschätzte Variable. Zwing dich selbst, beim Absenken jedes Mal langsam mitzuzählen. Du wirst bestimmt Unterschiede feststellen.