VERGISS CRUNCHES: Schluss mit den ollen Sit-Ups und Bauchmuskel-Patzer

SEITLICHE MEDIZIN- BALL-SLAMS

Halte einen starren Medizinball über deinem Kopf, lehn dich zur Seite und wirf ihn auf den Boden. Heb

ihn anschließend wieder auf und wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. Nun hast du eine volle Wiederholung geschafft.

KHANS TIPP: „Halt den Rücken gerade und streck die Brust raus, wenn du den Ball auf den Boden wirfst.“

LANGHANTEL-SIT-UPS

Leg dich rücklings auf den Boden und halt eine Langhantel mit breitem Obergriff über deiner Brust. Die

Füße stehen breit und stabil auf dem Boden. Absolviere einen SitUp und halt die Arme dabei gestreckt, so dass du die Hantel in der Endposition über deinem Kopf hältst.

KHANS TIPP: „Drück mit den Fersen in den Boden, um Stabilität und Kraft zu erzeugen. Halte die Arme die gesamte Zeit über gestreckt.“

SEITLICHER PLANK MIT RUDERN AM BAND

Befestige ein Fitnessband an einem festen Objekt, z. B. einem Zugturm, und begib dich davor in einen Side Plank. Greif das Band mit deiner freien Hand und zieh es immer wieder in einer Ruderbewegung

zu dir.

KHANS TIPP: „Dein Körper muss während der Übung kerzengerade bleiben. Spann dafür deine

Gesäßmuskeln an.“