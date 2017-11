Vitamin D Mangel Vorbeugen: Unter freiem Himmel

Auch wenn es die Sonnenstrahlen nur noch selten durch die graue Wolkendecke schaffen, solltest du häufiger im Freien trainieren. Das verbessert Deine Herzgesundheit und senkst das Herzinfarkt- und

Schlaganfallrisiko. Grund dafür ist ein Synergieeffekt zwischen Bewegung und Sonnenlicht, der deine

Vitamin-D-Produktion gehörig auf Touren bringt, so die Ergebnisse einer auf 20 Jahre angelegten Studie, die erst kürzlich im Fachblatt Journal Of Clinical Endocrinology And Metabolism veröffentlich wurde.

Dass sowohl Sport als auch Vitamin D dem Herzen gut tun, war bereits hinlänglich bekannt. Dass das eine aber das andere begünstigt, ist neu. Vitamin D kommt nur in äußerst geringen Mengen in der Nahrung vor und wird hauptsächlich vom Körper selbst produziert, benötigt dafür aber Sonnenlicht als Trigger. Gerade im Herbst und Winter, wenn die Sonne seltener scheint, ist Training in der Natur daher umso wichtiger.

Übrigens: Vitamin D ist nicht nur für ein funktionierendes Herz von Bedeutung, sondern auch für deinen Testosteronspiegel, der wiederum das Muskelwachstum steuert. Ein Grund mehr also für Bewegung draussen!