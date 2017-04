Voll die Bohne – der Kaffee davor

Gleich voraus: Koffein senkt das Empfinden für Erschöpfung und Ermüdung und sorgt so für eine Leistungssteigerung.

Empfohlen werden 3-6mg pro kg Körpergewicht oder 450mg, dann ist Koffein hochwirksam – am besten 30 bis 45 Minuten vor dem Sport. Zum Vergleich: Eine Tasse Kaffee enthält ungefähr 50 bis 100 mg Koffein.

Aber gilt dies auch für mein heißgeliebtes Bohnen-Filtrat?

Um das herauszufinden haben englische Forscher acht männliche Radfahrer sowie Triathleten untersucht.

Bevor es fleißig ans Radeln ging, mussten alle Teilnehmer eine von vier verschiedenen Getränk-Mischungen „blind“ konsumieren (d.h. ohne Information, welches Getränk sie gerade zu sich nahmen). Entweder erhielten sie Wasser mit anhydrischen („wasserfreien“) Koffein oder Kaffee (jeweils 5mg/kg Körpergewicht) – bzw. als Vergleichsgruppe entkoffeinierten Kaffee oder einen Placebo. Eine Stunde später ging es dann an die Räder. 30 Minuten lang wurde im „Steady-State“ (also das Gleichgewicht von Laktat Entstehung und Abbau) gestrampelt. Nach dieser Einheit ging es dann so richtig los: Nun mussten alle Teilnehmer 45 Minuten lang alles geben und in die Pedale treten, bis die Räder glühen! Hierzu wurde die geforderte Arbeit etappenweise angehoben. Das Warm-up wurde mit 75 Watt (W) vollzogen und betrug eine Länge von fünf Minuten. Daraufhin startete das Training mit 95 W. Die Belastung wurde alle drei Minuten um 35 W angehoben, bis die Teilnehmer vor Erschöpfung aufgeben mussten. Per Formel wurde nun die durchschnittliche Watt-Zahl errechnet.

Das Ergebnis: Sowohl die Koffein-als auch die Kaffee-Gruppe haben deutlich mehr Arbeit verrichtetet, als die Gruppe mit entkoffeinierten Kaffee bzw. dem Placebo. Somit können wir allen Kaffee-Fans einen fröhlichen Reim überreichen:

„Kaffee trinken gern am Morgen,

rennen zum Bus: ohne Sorgen!“

Warum nicht gleich einen Kaffeindrink? Verleiht der nicht deutlich mehr Flügel?

Kaffein haben Energydrinks allemal. Sind aber auch extrem reichhaltig an Zucker und Süßstoffen. Also besser einfach nur Kaffee.