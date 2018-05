VORSICHT FALLE: Diese häufigen Fehler torpedieren Dein Workout

Du pausierst zu lange

PROBLEM:

Hier ein Plausch mit dem Trai ningspartner, da kurz den Instagram-Feed gecheckt – und schon werden aus 60 Se kunden Pause schnell 90. Grundsätzlich gilt: Wenn du abnehmen willst, musst du deine Pausen strikt so kurz wie möglich halten (maximal 60 Sekunden), bei Mus kelaufbautraining hast du etwas mehr Spielraum und bei Krafttraining darfst du auch mal zwei Minuten pausieren.

LÖSUNG:

Stell dir vor dem Training einen Timer, entsprechende Apps fürs Handy gibt es kostenlos zum Download. So be hältst du einen Überblick über deine Pau sen und wirst mit einem Signal an den

nächsten Satz erinnert.

Du machst zu viele Übungen

PROBLEM:

Vor allem für Anfänger klingt es verlockend, die Brust mit jeder Übung aufbauen zu wollen, die das

Men’s-Fit ness -Magazin hergibt. Das Problem: Wer zu viele Übungen absolviert, trainiert zwar mit viel Volumen, macht die meis ten Bewegungen aber halbherzig. Mach stattdessen lieber weniger Übungen und die dafür mit 100 Prozent.

LÖSUNG:

Laut Trainingsforscher Brad Schoenfeld sind zehn Sätze pro Körperpar tie die optimale Zahl für effektiven Muske laufbau. Teile sie auf zwei bis drei Übungen auf, z. B. Bankdrücken, Flys und Dips für die Brust, und gib in allen drei Übungen alles.

Du wärmst dich falsch auf

PROBLEM:

Vielleicht hältst du aufwärmen für Zeit- und Energieverschwendung, aber Fakt ist: Wenn du die motorischen Einheiten deines Körpers vor dem ersten Trainingssatz nicht auf Betriebstempera tur bringst, verschenkst du wertvolles Po tential und wirst weniger Gewicht schaf fen, als du könntest.

LÖSUNG:

Wärme dich mit spezifischen Bewegungen auf: Mach acht bis zehn Wie derholungen mit 30 Prozent deines Ziel gewichts, fünf Wiederholungen mit 50 Prozent, drei mit 70 Prozent und zwei mit 80 bis 90 Prozent. Dann erhole dich kurz und leg mit dem ersten Trainingssatz los.

Du vernachlässigst die Technik

PROBLEM:

Du denkst dir, mehr Wieder holungen mit höherem Gewicht bedeu ten automatisch größere Zuwächse. Aber wenn du z. B. bei Curls das Gewicht mit dem ganzen Körper bewegst, wird der Zielmuskel nicht stärker, sondern weni ger stimuliert.

LÖSUNG:

Am Ende eines Satzes darfst du bei manchen Übungen wie Curls schon mal eine oder zwei Wiederholungen abfälschen. Im Großen und Ganzen ist eine perfekte Ausführung aber immer

wichtiger als Widerstand und Wiederho lungszahlen.

Du willst mit anderen mithalten

PROBLEM:

Du bist mit den besten Absich ten ins Studio gekommen, wolltest mit wenig Gewicht anfangen, dich langsam steigern und alle Übungen sauber ausfüh ren. Doch dann steht am Kniebeugestän der neben dir plötzlich dieser Typ, der mehr Gewicht auf der Stange hat als du – und deine guten Vorsätze sind vergessen.

Du willst mithalten, trainierst dadurch aber unsauber, kommst nicht voran und verletzt dich schlimmstenfalls.

LÖSUNG:

Schreib dir schon vor dem Trai ning deine Ziele (Übungen, Sätze, Wie derholungen) auf und halte dich an die Vorgaben. Sei mit dir selbst im Wettstreit, nicht mit anderen.

Du gibst nicht 100 Prozent

PROBLEM:

Du musst in der heutigen Ge sellschaft nur selten deine Komfortzone verlassen und deine eigenen Grenzen überschreiten. Warum solltest du es also im Studio tun? Leider ist das in vielen Fit ness-Clubs heutzutage eine weit verbrei tete Einstellung, die aber nicht zu Ergeb nissen führt!

LÖSUNG: