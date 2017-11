War da noch was? Diese drei Tipps verbessern Dein Erinnerungsvermögen

LASS DAS MULTITASKING

Mit 20 beginnt unser Erinnerungsvermögen sich zu verschlechtern, so eine Untersuchung der Universität von Michigan. Was also tun? Mach es deinem Gehirn am besten möglichst einfach und konzentriere dich immer nur auf eine Sache gleichzeitig. Beim sogenannten Multitasking von nur

zwei Aufgaben sinkt die Gedächtnisleistung schon um 29 Prozent, so ein Forschungsbericht im Fachblatt NeuroImage.

Beim simultanen Bespielen mit einer Ton- und einer Bildquelle sank die Hirnaktivität der Teilnehmer für die Aufnahme der Audioreize gar um 53 Prozent! Kein Wunder also, dass wir Kerle schlecht zuhören können, wenn gerade Fußball läuft.

SCHWEIF AUCH MAL AB

Es mag zunächst kontraproduktiv klingen, aber wenn du dich auf eine bestimmte Sache konzentrierst und dein Geist zu einem anderen Thema abdriftet, dann wehr dich nicht dagegen, sondern lass ihn eine Zeit lang gewähren. Einem Artikel im Fachblatt Consciousness And Cognition zufolge sorgt diese kurze Entspannungsphase des Gehirns für mehr Kreativität und Produktivität, sobald du gedanklich

wieder zu deiner eigentlichen Aufgabe zurückkehrst. Tipp: Wenn dein Geist auf Wanderschaft geht, tu es auch selbst. Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft sorgt meist wieder für einen klaren Kopf.

GROSSE PROJEKTE ERST NACH DEM MITTAGESSEN

Wenn eine besonders große Aufgabe vor dir liegt, versuch, sie erst nachmittags anzugehen. Im Rahmen einer im Brazilian Journal Of Medical And Biological Research veröffentlichten Studie wurden Teilnehmern entweder vor oder nach dem Mittagessen in einer Art Unterrichtsformat Informationen

vermittelt und direkt im Anschluss abgefragt. Die Nachmittagsgruppe schnitt bei der Überprüfung

wesentlich besser ab. Laut einem Forschungsbericht im Online-Journal PLOS One kann neuerlerntes Wissen außerdem gefestigt werden, wenn es vor dem Zubettgehen noch einmal wiederholt wird. Hatte die Mathe-Lehrerin früher also doch Recht!