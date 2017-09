Waschbrett á la Carte

Das Problem:

Du machst sowohl bei der Ernährung als auch im Fitnesscenter alles richtig, und trotzdem will der Speck einfach nicht weggehen.

Die Lösung

Nehmen Sie Alpha-Linolensäure (ALA), um dem Speck zu Leibe zu rücken. Die essenzielle Fettsäure findet sich normalerweise in Pflanzenölen und Körnern, ist aber auch als Ergänzungsmittel erhältlich. („Essenziell“ bedeutet, dass der Körper die Verbindung

nicht selbst herstellen kann.)

Die Studie

In einer Studie wurden 360 Probanden auf drei Gruppen verteilt. Sie bekamen 1.800, 1.600 beziehungsweise 0 Milligramm ALA pro Tag. Nach 20 Wochen hatten die Testpersonen in

der Gruppe mit der höchsten Zufuhr durchschnittlich 2,5 Kilo abgenommen. Ihr Körperfettanteil war indes um zwei Prozent mehr gesunken als in der Kontrollgruppe. Bei den Probanden, die 1.200 Milligramm bekommen hatten, betrug der durchschnittliche

Gewichtsverlust 1,5 Kilo bei einem um ein Prozent erhöhten Verlust des Körperfettanteils. Die Studie war im Fachjournal „American Journal Of Medicine“ erschienen. Die Forscher

konnten damit belegen, dass hohe ALA-Konzentrationen den Stoffwechsel ankurbeln und so die Fettverbrennung und das Abnehmen begünstigen.