WIE LAUFEN WIEDER BOCK MACHT

6. LAUF EINEN 5K

Die meisten Läufer raten dazu, dir ein möglichst großes Ziel zu setzen, einen Marathon zum Beispiel. Tu das nicht. Lauf erstmal einen 5K. An einem solchen Fun-Run kann jeder teilnehmen, egal wie alt oder fit man ist. Und sie finden überall in Deutschland, an fast jedem Sonntag statt. 5K-Läufe gibt es praktisch jedes Wochenende, selbst in kleineren Städten, Marathons nicht, so Lauftrainer Andrew Kastor. Wenn du nach dem Lauf mit deiner Zeit unzufrieden warst, kannst du dir noch im selben Monat den nächsten Lauf suchen. Zudem ist die Vorbereitung ein Überschaubarer Aufwand. Das Training erfordert keine mönchartige Disziplin, die Startgebühren sind niedrig (im Gegensatz zu den meisten Marathons, bei denen die Gebühren teils bei über 100 Euro liegen) und die Belastung für den Körper ist gering, so dass du nebenher noch Zeit für andere Sportarten und Workouts hast (oder Hobbies die nichts mit Sport zu tun haben). Auch wenn du nur fünf Kilometer läufst, das Hochgefühl beim Start ist genauso schön und das Bier nach dem Finish genauso lecker, wie bei einem Marathon.