Wilde Seile

Seile bieten eine schöne Kombination aus Kardio- und Gewichtstraining, sprich: aus Fettverbrennung und Muskelaufbau.

Manchmal geht nichts über ein Training im Freien. Allerdings ist es mitunter schwer, draußen denselben Effekt hinsichtlich Kardiotraining und Muskelaufbau zu erzielen wie im Studio, wo dir die unterschiedlichsten Hilfsmittel und Geräte zur Verfügung stehen. Genau da kommt das Trainingsseil ins Spiel. Das vielseitige Hilfsmittel erlaubt es dir einerseits, die Herzfrequenz auf Hochtouren und die Lunge an ihre Grenzen zu bringen – so, wie du es etwa vom Spinning oder vom Rudern im Studio gewohnt bist. Andererseits bieten die Seile aber auch genug Widerstand, um die großen Muskelgruppen zu stärken und wachsen zu lassen. „Die Seile sind für mich ein fester Bestandteil der Ausrüstung. Du kannst damit drücken, ziehen, klettern und das Krafttraining allgemein so vielseitig gestalten, wie es mit Lang- und Kurzhanteln nicht möglich ist“, meint Andrew Tracey (Foto). Der Experte fürs Outdoor-Training zeigt uns hier persönlich, wie er seine Seile verwendet. „Wenn du es zum Seilschlagen nutzt, ist das Seil sein eine extrem günstige und gut tragbare Alternative zum traditionellen Kardio-Gerät. Du bekommst damit den ganzen Körper genau so fit wie an der Rudermaschine oder am Ski-Ergometer. Und das zu einem Bruchteil des Preises sowie bei größtmöglicher Flexibilität.“

Übungsablauf

Im Idealfall besorgst du dir ein 15 Meter langes Seil mit 30 bis 40 Millimetern Durchmesser. Das sieht etwa so aus wie die alten Kletterseile damals in der Schulturnhalle. So kannst du es später auch zum Klettern und zum Ziehen verwenden. Damit erweiterst du die Übungsauswahl noch einmal. Schling das Seil mittig um einen Baumstamm, und schon kann es losgehen. „Die Intensität ist dabei der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Tracey. „Anders als beim Gewichtstraining, wo du nicht zu sehr aufs Tempo drücken darfst, um dich nicht zu verletzen, kannst du hier Vollgas geben. Versuch also ruhig, so viele Schläge oder Wellen hinzubekommen wie möglich, damit das Herz und die Lungen richtig gefordert sind.“

Drück auf die Stoppuhr und durchlaufe dann den folgenden Zyklus:

1. 20 Sek. Liegestütz mit Zusatzschlag (links)

2. 20 Sek. Liegestütz mit Zusatzschlag (rechts)

3. 20 Sek. wechselseitige Seitschläge in der Hocke

4. 60 Sek. Wellenschlagen im Stand

5. 60 Sek. Pause

Bring hiervon insgesamt 4 oder 5 Runden hinter dich. Viel Spaß!