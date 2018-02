Wirf ein bisschen Tofu und Gemüse in eine heiße Pfanne und schon hast du eine schnelle, simple und muskelfreundliche Mahlzeit.

M ACH DIR DIE URALTE KULINA­ RISCHE KUNST des Pfannenrührens zu nutze und versorge deine Muskeln mit Protein und deinen Körper mit wichtigen Vitaminen und Mineralien. Bei dieser Zubereitungsart werden die Zutaten über hoher Hitze unter ständiger Bewegung kurz angebraten und schnell gegart. Das erhält die Textur, den Geschmack und die Nährstoffe der Zutaten – das Ergebnis ist eine Mahlzeit mit wohlschmeckendem Fleisch und knackigem, strahlendem Gemüse. Die einzigar tigen Gerichte in diesem Artikel schmecken ga rantiert völlig anders als das Zeug vom Asia-Im biss um die Ecke – und es gibt einfach keine andere Möglichkeit, eine so nährstoffreiche Mahlzeit in nur wenigen Minuten zuzubereiten.

SÜSS-SAURE TOFU-SOBA- GEMÜSEPFANNE

340 g S oba-Nudeln

2 Blöck e extra fester Tofu

75 ml Gemüsebrühe

2 EL R eisessig

2 EL S ojasoße

1 EL T omatenmark

1 EL br auner oder Kokosblütenzucker

1 EL Speises tärke

1 EL Er dnuss- oder Rapsöl

700 g Br okkoliröschen

1 gr oße rote Paprika, geschnitten

3 F rühlingszwiebeln, geschnitten

2 K noblauchzehen, geschnitten

1 EL Ing wer, kleingeschnitten

245 g Ananass tücke

ZUBEREITUNG

1. Bereite die Soba-Nudeln in einem Topf mit kochendem Verpackung zu. Wasser gemäß den Angaben auf derVerpackung zu. Tropfe die Nudeln in einem Sieb ab und spül sie aus.

2. Leg ein paar Lagen Küchenrolle auf ein Küchenbrett, gib den Tofu darauf und leg weitere Lagen Küchenrol le darüber. Übe sanften Druck auf den Tofu aus, um überschüssige Flüssigkeit aus ihm herauszupressen. Schneide ihn anschließend in Würfel.

3. Verquirle Gemüsebrühe, Reisessig, Sojasoße, Toma tenmark, Zucker und Speisestärke in einer Schüssel.