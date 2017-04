Workout-Booster mit Kick

1 Kaffee, der kickt

Kaffee macht wach, steigert die Konzentration und vitalisiert. So weit, so wenig überraschend.

Tipp: Wer den Kaffee gerne süß mag, kann ein wenig Honig einrühren. Schmeckt super und derHonig ist für den Körper gesünder und zudem besser aufzunehmen als kristalliner Zucker. Doch am meisten Power verspricht der sogenannte <b>Bulletproof Coffee </b>. Das Beste daran:

Um das neue Energiewunder auszuprobieren, brauchst du nicht lange Milch aufzuschäumen oder mit exotischen Zutaten zu hantieren. Die Grundlage bietet eine Tasse Filterkaffee (oder auch eindoppelter Espresso) mit einem Hauch Kokosöl und Butter oder Ghee (geklärte Butter). Wer mag, kann noch eine Spur Honig hineingeben. Das ganze schön verrühren und dann genießen.

Das Geheimnis dahinter: Der „kugelsichere Kaffee“ liefert dem Körper eine hohe Dosis Energie, die sofort zur Verfügung steht – mit Kokosnussöl sogar noch schneller, da die mittelkettigenTriglyceride nicht auf Verdauungsenzyme angewiesen sind. Die Energie landet also ohne Umwege in der Leber. Mehr noch: In Verbindung mit den Fetten aus der Butter, schmeckt der Kaffee nicht nur viel intensiver, sondern sättigt für eine längere Zeit, fördert die Konzentration und macht richtig wach. Wer den Insulinspiegel während des Trainings noch kontrollieren will, kann eine Prise Zimt mit in den Kaffee mischen.