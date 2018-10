WWE® veranstaltet erstes Tryout in Deutschland

WWE (NYSE: WWE) gab heute bekannt, auf der Suche nach der nächsten Generation von WWE Superstars, im November dieses Jahres in Köln erstmals ein Tryout zu veranstalten. Während der viertägigen Veranstaltung haben bis zu 40 Athleten aus Deutschland und dem europäischen Festland die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, mit dem Ziel, im hochmodernen WWE Performance Center in Orlando, Florida, ihr Training aufzunehmen. Der Talentpool setzt sich aus Athleten aus Sport und Leichtathletik, im speziellen aus den Bereichen Fußball, Rugby, Powerlifting, Mixed Martial Arts, Strongman und Bodybuilding, zusammen.

„Das Ziel von WWE ist es, die talentiertesten Athleten und Entertainer aus der ganzen Welt zu rekrutieren und sie zu globalen Superstars zu entwickeln“, sagt Paul „Triple H“ Levesque, WWE Executive Vice President Talent, Live Events & Creative. „Deutschland ist ein wichtiger Wachstumsmarkt unseres Unternehmens und Europa eine Schlüsselregion für die Rekrutierung von Spitzensportlern, die ihren Traum vom WWE Superstar verwirklichen wollen.“

Das Tryout in Deutschland ist das jüngste Beispiel für das weltweite WWE Talent-Recruiting. In den letzten Jahren hat WWE Rugby- und Fußballspieler aus Europa, Kabaddi- und Kushti-Athleten aus Indien sowie Kampfsportler und Boxer aus China gewinnen können. WWE hat in Shanghai, Dubai und Dschidda ähnliche Tryouts veranstaltet, , was zur Verpflichtung von acht Kandidaten führte, darunter Tian Bing, der erste chinesische Superstar des Unternehmens, Shadia Bseiso, die erste arabische Frau aus dem Nahen Osten, Nasser Alruwayeh, der erste kuwaitische Mann, und Kavita Devi, die erste indische Frau, die bei WWE unterschrieb.

Die offizielle WWE-Rekrutierungsseite steht unter www.wweperformancecenter.com in deutscher Sprache verfügbar. Die Website richtet sich an Athleten, die an einer Karriere im Bereich Sport-Entertainment interessiert sind. Sie bietet Informationen über den WWE-Rekrutierungsprozess und einen detaillierten Einblick in den Alltag von NXT Superstars und Mitgliedern des WWE Performance Centers.